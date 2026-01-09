挑戰傅氏家族壟斷！何啟聖：下週辦遷黨籍

▲挑戰花蓮傅氏家族壟斷？何啟聖下週遷黨籍：初選應納入「這人」。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人何啟聖，爭取國民黨提名參選花蓮縣長，先前因黨籍、戶籍未設於花蓮，遭排除在初選外，今（9）日傍晚在臉書透露最新進展，表示已和花蓮縣黨部主委盧新榮取得聯繫，正式表明參選意願，下週一上班日即刻辦理黨籍移轉程序。他強調，依黨章並未規定須十個月前遷入，此次主動辦理移轉是為展現誠意。

日前因不滿遭排除於初選之外，前往國民黨中央黨部申訴，要求黨中央給予合理解釋。何啟聖當時痛批，縣黨部排除他的理由毫無根據，此舉無異於坐實了傅崐萁家族長期把持。

何啟聖晚間在臉書貼文呼籲，花蓮初選機制應落實去年通過的提名特別辦法，發揚藍白合作的理念精神。他認為，初選應納入與傅崐萁理念不合而退黨的縣議長張峻，以及其他認同本黨理念的同志。他直言，既然國家層次能為大局推動藍白合，地方層級更不應因一人一派之私，導致黨內同志遭受排擠，應透過公平機制達成互利多贏。

針對民調時程，何啟聖喊話應參考黨主席選舉經驗，在完成登記作業後，預留約兩個月時間進行，讓候選人能有充分空間宣揚理念。期盼花蓮縣黨部能以制度為本、團結為念，透過開放的機制彌平黨內分歧。

