挑戰入冬首波寒流！冷氣團報到「低溫不到5度」 專家揭最冷時間點

[Newtalk新聞] 今(5)日冷空氣持續減弱，白天晴朗舒適。但氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚到明晨新強冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部有短暫雨；明天上午起強冷空氣緊接南下，水氣減少轉乾冷；7日到10日清晨，強冷空氣籠罩，低溫下探5度以下，有機會成為入冬首波寒流。

吳德榮指出，今日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，下午北台雲量漸增。傍晚起至明晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。今日各地區氣溫如下：北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度、東部7至27度。

根據最新模式模擬顯示，明上午起天氣逐漸轉晴，但隨著強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；7日至10日清晨，此波強冷空氣籠罩台灣上空，其強度雖僅與前波相近，但受到「輻射冷卻」影響，溫度下降會更明顯，低溫下探5度，有可能創下入冬最低溫，成為入冬首波寒流。

10日白天至11日冷空氣漸減弱，氣溫略升，但仍是晴朗、早晚氣溫很低、日夜溫差大的天氣。另外，最新模式模擬顯示，此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖可降至零度以下，但缺水氣，降雪機會渺茫、無需期待。

