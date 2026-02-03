挑戰入冬首波寒流！強冷氣團「這天」報到 全台濕冷連凍4天

生活中心／張尚辰報導

氣象報馬仔表示，週六晚間起，強冷空氣主力將全面南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

今（3）日清晨受到大陸冷氣團影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，7日晚間起，強冷空氣主力將大舉南下，中央氣象署已將其強度升格為「強烈大陸冷氣團」，預計影響至下週二（10日）清晨，不排除進一步發展為今年入冬以來首波寒流。

「氣象報馬仔」在臉書發文表示，今天天氣方面，北部及東北部地區整日體感仍偏冷；明日起白天開始，各地將逐漸回暖，中南部地區白天高溫有機會回升至25至27度。明日起至週六（7日）上半天，各地天氣型態相對穩定，僅東半部地區有局部短暫降雨，但中南部地區日夜溫差仍然明顯，早晚偏涼。

廣告 廣告

氣象報馬仔進一步指出，週五（6日）晚間起至週六，受鋒面系統通過及強冷空氣逐步南下影響，各地入夜後氣溫將逐漸下降，桃園以北及基隆、宜蘭、花東地區天氣轉為濕冷型態。

此外，週六晚間起，強冷空氣主力將全面南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團，預估影響時間將延續至下週二清晨，後續仍有增強空間，不排除進一步發展為今年入冬以來首波寒流。

最後，氣象報馬仔提醒，這波冷空氣屬於強度高、影響時間長的型態，預計自週六晚間至週一清晨，各地降溫將相當有感，民眾需留意保暖。

更多三立新聞網報導

還沒冷完！粉專示警「更強冷空氣」這天報到 最凍時刻曝光

遭二度詐騙「數10萬存款全蒸發」！警政署曝2話術100％假的

用力過猛「下體骨折」上翹15度！他急問掛哪科 骨科醫神回1句

尪插管才能活！女星忍痛「放棄治療」原因曝 遭兒怒問：為何不救

