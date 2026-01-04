挑戰入冬首波寒流！氣象粉專示警一路冷到週五 15縣市低溫特報「明晨恐跌破10度」

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（4）日各地氣溫明顯寒冷，其中新竹關西最低溫僅4.8度。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷空氣將在週一（5日）夜晚再增強，強度屬於「強烈冷氣團」等級，可挑戰「寒流」，預測各地將出現7至10度極端低溫，且低溫情況至少持續至週五（9日），提醒民眾需留意未來一週的天氣和氣溫變化。

新一波強烈大陸冷氣團預計明（5）日報到，全台各地將出現7至10度低溫，有機會挑戰寒流等級。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書粉專發文，表示今（4）日到週一（5日）中午前屬於「冷氣團減弱」階段，各地白天涼爽舒適，夜晚清晨稍有寒意，示警下一波冷空氣預計週一中午後再度南下，強度屬於「強烈冷氣團」等級，甚至有望挑戰「寒流」等級；粉專指出，該波冷氣團屬於「乾冷型態」，輻射冷卻效應相當明顯，「各地夜晚至清晨之間將出現7至10度的極端低溫，平原空曠、內陸近山區、竹苗丘陵區可能會更低」，此低溫形態將影響至週五（9日）。

氣象專家林得恩也在臉書表示，氣溫將「一路冷到1月中旬」，他依據中央氣象署系集模式最新溫度指標預測，未來兩週將陸續受到強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻，以及東北季風增強等多重天氣系統影響，「氣溫明顯低於氣候平均值」，其中1月3日至4日、以及1月7日至10日，研判是降溫最明顯、降幅最劇烈的兩個關鍵時段，他直言：「2026自元旦過後，冷的時間維持較長（至少15天或以上），強度也多在大陸冷氣團等級上下，有機會再衝到2026年的首波寒流等級」。

另外，中央氣象署今針對15縣市發布低溫特報，指出明晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣等縣市亮起黃色燈號。

