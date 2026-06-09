挑戰千金股？「這PC大廠」擠進Rubin首批供應鏈 目標價飆上1082元

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財經中心／王文承報導

PC品牌大廠華碩（2357）昨日終場上漲6元、漲幅0.71%，收在850元，成為市場關注焦點。隨著AI PC與AI伺服器布局持續升溫，外資也同步上修華碩未來獲利預估，並將目標價大幅調升至1082元，但維持「中立」評等。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，漲幅達2.76%。其中，PC大廠華碩（2357）同步走揚，終場上漲6元、漲幅0.71%，收在850元，成為市場關注焦點。隨著AI PC與AI伺服器布局持續升溫，外資也同步上修華碩未來獲利預估，並將目標價大幅調升至1082元，但維持「中立」評等。

它擠進Rubin首批供應鏈 將挑戰千金股？



華碩公告5月合併營收為690.94億元，月減15.65%、年增9.30%；累計今年前5月合併營收達3593.79億元，年增34.54%。展望第二季，華碩預估PC產品營收季增與年增幅度皆為10%至15%，零組件業務年減10%，伺服器業務則維持強勁成長動能，預估季增50%、年增200%。

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受惠AI伺服器需求強勁，華碩也擠進新一代AI伺服器Vera Rubin首批供應鏈。公司日前於法說會上，將AI伺服器全年營收成長目標，從原先年增50%至100%，上修至超過100%。華碩表示，目前整體營運進展符合預期。

華碩日前在Computex 2026展示多項AI新品，包含搭載NVIDIA RTX Spark Superchip的ProArt P16與P14新機，主打更快速的AI模型載入、多工運算與本地端AI處理能力。外資指出，雖然短期仍面臨記憶體成本上升壓力，但隨著AI PC滲透率持續提高、使用體驗逐步成熟，可望帶動新一波換機潮，成為未來重要成長動能。

除了AI PC布局外，外資也看好華碩AI伺服器業務發展，認為憑藉完整產品線、多元客戶基礎與整合服務能力，未來有望受惠各大平台AI需求快速成長。華碩4月營收達820億元，年增46%，優於外資原先預估的36%，主要受惠高階產品組合優化、規格升級，以及市場需求回溫。

外資進一步預估，華碩第二季與第三季營收將分別年增26%與12%，6月營收也有望持續成長。考量AI相關產品需求強勁，外資同步上修華碩2026年至2028年獲利預估4%、12%及14%，預估每股盈餘（EPS）將分別達56.27元、69.74元與79.13元，並將目標價調升至1082元。

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