挑戰原創極限 張靚穎.黃子弘凡笑：好難唱！

音樂緣計畫作為大陸最強原創歌唱節目，不僅讓創作者的作品被看見，也讓歌手在挑戰陌生曲風中找到全新的自我。高音女王張靚穎與新生代實力派黃子弘凡在節目中為同一首歌絞盡腦汁，激發出新火花。這個節目完整呈現從Demo到舞台成品的過程，讓觀眾見證歌手與原創音樂人合作共同創造完美舞台的全過程，同時也展現了歌手們面對挑戰時的成長與突破。

大陸實力唱將張靚穎一身粉色西裝solo演唱。（圖／江蘇衛視）

這個被譽為大陸最強原創歌唱節目的音樂緣計畫第二季，找來了高音女王張靚穎助陣。張靚穎2005年從選秀節目《超級女聲》出道，曾演唱過多部影視劇主題曲，其中電影《畫皮》主題曲《畫心》更拿下香港金像獎。

張靚穎表示，這個節目的特別之處在於觀眾能夠聽到原汁原味的創作者版本，這對歌手來說是一個挑戰，因為已經有一個很好的先入為主版本，歌手需要思考如何在已經很好的作品基礎上再去豐富它。

在節目中，張靚穎挑戰了一首由夫妻檔創作樂團「莫非定律」帶來的小情歌。她穿著粉色西裝，以solo方式演繹這首歌，並加入薩克斯風元素，使表演更加溫暖細膩，多了一層對話感。

另一位參與節目的歌手黃子弘凡，同樣面臨挑戰，他透過一首以卡通柯南為靈感的情歌突破自我。黃子弘凡表示，相比過去他演唱流行R&B或律動較強的歌曲機會較多，今年他有更多機會遇到不同類型的作品。

音樂緣計畫的創立背景是為了給予眾多等待被聽見機會的音樂人一個舞台。節目邀請人氣與實力兼具的歌手，選擇音樂人的作品進行合作，共同創造完美的演出。通過這個平台，不僅成就了音樂人，也讓歌手得以突破自己的框架，在多元曲風的磨練中快速成長，為觀眾帶來精彩的音樂饗宴。

