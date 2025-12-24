挑戰台北市長大位呼聲高 梁文傑親自表態了

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，不過台北除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，綠委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑等人都被外界點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，梁文傑今（24）日也親自表態了。

黑潮城市發展協會今日攜手信華毛紡、台北市議員林亮君與中山、大同區共14位里長，共同出席毛衣捐贈送暖記者會，並邀請梁文傑共同致贈感謝狀，感謝里長熱心公益，協助毛衣發送。

會後媒體提問，打趣說道「平常比較沒有在笑，今天笑容蠻多的」，梁文傑則回應，來到地方就是覺得很溫暖、熟悉的感覺，現在主管事務比較冰冷一點，每天都是在開會，能來到地方跟大家互動，是非常開心的事情。

快新聞／挑戰蔣萬安市長大位？梁文傑助陣「她」綠營初選 本人親自表態了

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞）

林亮君參選議員對手為綠委王世堅辦公室主任賴俊翰，媒體又問「他背後有王世堅助陣，外界有形容說有點『王對王』的感覺，怎麼解讀這個說法？」，梁文傑表示，不會什麼王對王，他今天會來主要是林亮君首次參加民進黨初選，「如果是大選，我覺得我沒資格幫她，因為我是被她打敗過的人」。

接著，梁文傑笑說，對於初選應該有很多方法可以幫忙林亮君，她是在新一代裡確實也是非常優秀的，所以自己才願意來。媒體追問「今天有點母雞的樣子，蠻多人期待你出來選台北市長，還是沒有這個想法？」，他則表示，這不在考慮之中，「我覺得我現在的工作很有意義」。

