挑戰台南人底線？他滷肉飯「加1物」稱意外超搭 一票人哀號：貸款提告

生活中心／王文承報導

滷肉飯是台灣具有代表性的美食之一，肥而不膩的肉加上鹹香充滿靈魂的滷汁，淋在白飯上，再把滷汁與白飯拌勻，大口塞進嘴裡，香氣直逼腦門，是許多人從小吃到大的美味佳餚。不過，一名網友挑戰台南人的底線，竟將煉乳淋在滷肉飯上，並宣稱味道意外地搭，貼文曝光後，引起一票人秒崩潰，直呼根本邪教，甚至揚言要「貸款提告」。

他滷肉飯加1物稱意外超搭 台南人秒崩潰



一名網友在社群平台《Threads》上分享影片，畫面中可見，他手持一罐煉乳，毫不猶豫地往一盒香噴噴的滷肉飯上淋，直到煉乳覆蓋半碗飯才停手。原PO在貼文中坦言，雖然這種吃法看起來像邪教儀式，但他親身實測後，發現味道相當不錯，甚至再次向大家宣傳這款隱藏美味。

影片曝光後，引發大批網友炸鍋，「台南人嚴正抗議」、「我全額貸也要告你，幫你訂火箭把你跟這個噁心的東西送到太空去」、「邪教無誤」、「帶著你的食物滾出這星球」、「民主國家不代表想幹嘛就幹嘛…」、「你一次惹怒兩種食物的愛好者」，甚至有人聯想義大利人對鳳梨披薩的憤怒，直呼「懷疑義大利人，理解義大利人，成為義大利人」。

不過，在一片哀嚎聲中，也有人願意嘗試這類創意吃法，甚至更貼出納豆配滷肉飯、炒飯淋美乃滋等特殊組合，展現部分網友對飲食實驗的接受度。

