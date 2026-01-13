挑戰台南400年首位女市長 陳亭妃衝刺初選：一通電話寫歷史 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導

民進黨台南市長初選電話民調進入最終決戰，確定將於明日晚間正式登場。爭取提名的立委陳亭妃把握決戰前夕的「黃金34小時」，今（13）日偕同團隊深入南區金華市場向鄉親拜票，展現高度親和力。陳亭妃細數過去11天騎乘超過510公里、踏遍全市37區的「鐵馬精神」，強調要以溫暖堅定的「女力市長」形象與「行動政府」來守護台南；她特別呼籲支持者在關鍵時刻全力守電話，期盼改寫歷史，誕生首位女性台南市長。

廣告 廣告

民進黨台南市長初選電話民調今日上午完成抽籤作業，確定抽中嘉義縣，台南市電話民調將於明（14）日登場。陳亭妃今早偕同市議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向鄉親拜票，懇請市民把握最後時刻，用一通電話、一道關鍵答案，為台南寫下歷史新頁。

現場鄉親紛紛表示，陳亭妃最接地氣，就像自己的女兒、姊妹一樣親切可靠，相信未來能為台南帶來不一樣的氣象，讓「女性來顧台南這個家」，為城市注入溫暖而堅定的力量。

陳亭妃指出，這段時間推動「女力市長、鐵馬精神」行動，歷經11天、踏遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，用一步一腳印的方式傾聽民意、回應期待。她強調，要把這一路累積的正能量，全部帶進台南市政府，用鐵馬精神深入地方、用女力市長改變台南、用行動政府解決人民需求，讓台南更好。

面對即將登場的電話民調，陳亭妃鄭重呼籲，只要接到電話，不論題目怎麼問，答案都只有一個，就是「陳亭妃」。她強調，關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個答案，就能寫下歷史，讓台南在400年來，誕生第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／川普比拜登口頭承諾更有份量 蘇紫雲：白紙黑字防堵台灣遭佔領

「謙卑承擔」接棒陳其邁 賴瑞隆高雄初選民調險勝邱議瑩0.6%

【文章轉載請註明出處】