挑戰台語節目！樂天女孩KAHO當「表情管理老師」 羞喊：超緊張

樂天女孩日籍成員高橋佳帆（KAHO）近日受邀參與台語啦啦隊養成實境綜藝節目《菜鳥仔band band band》，並以「表情管理老師」身分與學員互動，成為節目中的亮點之一，雖然起初有些緊張，但她坦言：「一開始是節目邀請我出演，我自己也一直很想嘗試這樣的工作，真的很開心。」跨語言、跨文化的挑戰，對她而言不只是工作邀約，更是一段值得珍惜的經驗。

KAHO近日受邀參與台語啦啦隊養成實境綜藝節目《菜鳥仔band band band》。（圖／樂天桃猿提供）

回憶錄影過程，KAHO形容氣氛很熱鬧，節目中不斷被想成為啦啦隊的孩子們提問：「那如果是老師的話會怎麼做？」、「這種時候要怎麼反應？」讓她忍不住笑說：「有點像是被整的感覺，雖然很好玩，但其實我心裡超緊張的。」

KAHO表示目前是否返回日本過年仍未完全確定，但相當期待能親身感受台灣過年的熱鬧氣氛。（圖／樂天桃猿提供）

KAHO目前定居台灣，職棒休賽季期間也無縫銜接職排應援行程，面對連續賽季的體力考驗，她信心十足地表示：「體力方面，完全沒問題啦！」加上棒、排球賽季時程並未重疊，讓她能全心投入不同場域的應援工作。她也分享兩種運動的差異：「排球比賽和觀眾的距離比較近，賽前和賽後和粉絲互動的時間也比棒球多。」她認為棒球與排球各有魅力，也誠摯邀請大家兩種賽事都別錯過。

KAHO期許YouTube頻道的訂閱人數突破10萬。（圖／樂天桃猿提供）

農曆新年即將到來，KAHO表示目前是否返回日本過年仍未完全確定，但內心相當期待能親身感受台灣過年的熱鬧氣氛。談及最喜歡的年菜，她表示：「過年時會和家人一起吃日本傳統的御節料理，我真的非常喜歡。我覺得媽媽做的御節料理是世界上最好吃的，好吃到真想分給大家一起吃！」

談到2026年新年新希望，她直呼：「目標真的有很多呢！」除了期許YouTube頻道的訂閱人數突破10萬，她也因中文能力進步不少，希望未來能多到台灣各地旅行，探索更多未曾踏足的風景，「還有一個小願望，就是努力記住每一位支持我的粉絲。今年也會注意身體、繼續加油的，大家今年也請多多指教喔！」

