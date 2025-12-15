挑戰吃秋田「最鹹名物」 網氣喊：白飯不夠！

生活中心／李筱舲報導

日本秋田縣的在地特色便當「鹹鮭魚飯（ぼだっこ飯）」，近日在日本社群平台上暴紅。一名日本網友就在X平台上記錄下自己吃了鹹鮭魚便當的過程和心得。照片中，便當唯一的配菜只有一小塊約拇指大小的鮭魚，其他全都是白飯。貼文一出，也掀起網友熱烈討論。





秋田縣名物「鹹鮭魚飯（ぼだっこ飯）」的特色，就是整個便當幾乎都是白飯，配菜僅有拇指大小的一塊紅鮭魚，卻因鹹度驚人，為「最強白飯配菜」的地方傳統吃法。一名日本網友近日在X平台分享食用經驗，他表示開動約20分鐘後，白飯已吃掉近一半，紅鮭卻沒吃幾口，讓他笑稱「白飯不夠多，快要暴氣了」。他形容這塊紅鮭的鹹度宛如「帶有鮭魚味道的鹽」，必須搭配大量白飯入口，不過仍補充一句：「真的超好吃。」。

這篇貼文也累積1500萬次瀏覽、10萬人按讚。許多網友留言表示：「大家都說白飯不夠，真的讓人難以置信，好想趕快吃吃看」、「那鮭魚有變少嗎？」、「鹹鮭魚飯真的很鹹啦（笑）」、「鹽分要注意喔」、「基本上鹹鮭魚飯便當白飯的量一定不夠」、「根本就是某種有鮭魚味的鹽」。





