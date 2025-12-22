挑戰含「金」量！大新竹跨年晚會卡司曝光

2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」12月31日晚間在大湳雅公園登場，市府22日上午於市府大廳辦理宣傳記者會。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」將於12月31日晚間在大湳雅公園登場，市府22日上午於市府大廳辦理宣傳記者會，新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科攜手搶先開箱跨年活動內容，邀全台民眾一同嗨翻新竹。

市長高虹安表示，現場除超過百攤的美食、遊藝市集外，更安排300秒倒數煙火秀，讓民眾一邊欣賞演出，一邊享用美食，期待新年倒數，從12月31日18時起，不間斷演出直至1月1日的凌晨。

此次大新竹跨年晚會堪稱全台含金量最高，邀集多位金曲獎得主及表演團體，包含蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash，號稱「金曲同樂會」，挑戰全台含「金」量最高陣容。

廣告 廣告

其中，竹市在地歌手呂士軒、黃子軒與山平快、樂團海岸乾杯，及竹縣代表徐志能將展現大新竹音樂實力與文化特色，內容精彩可期，歡迎全國民眾到竹市迎接2026年。

高虹安也說，因應近期社會安全議題，她已責成警察局於活動期間以最高規格部署警力，加強巡邏與維安作為，確保跨年活動安全順利。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣市是一家人，自高市長上任以來，雙方攜手合作、共同為鄉親打拼，展現高度的縣市夥伴關係，每年的大新竹跨年晚會更是推出令人耳目一新的活動節目，去年參與人次達6萬人，相信今年晚會推出含金量超高的卡司，能為大新竹帶來更多人潮。

縣府亦將安排接駁車往返竹北與活動會場，自16時起至22時，從縣政府前出發，行經體育場、喜來登飯店前往會場，回程自21時起至翌日凌晨1時，從會場出發，行經縣政府、體育場、喜來登飯店及高鐵站，歡迎大家多多利用。

更多中時新聞網報導

宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身

5萬高齡勞工福音 納就業保險

碳費倒數 排放配額可交易 市場決定價格