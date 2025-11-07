挑戰在眼前 石崇良：健保改革不會停

2025台灣健康照護聯合學術研討會7日登場，台灣醫院協會理事長李飛鵬（左起）、衛福部醫事司長劉越萍、衛福部長石崇良、台灣醫務管理學會理事長洪子仁及醫策會執行長方震中合影留念。（范揚光攝）

補充保費改革因股民不滿，遭政院「踩剎車」。衛福部長石崇良7日出席研討會，秀出大會致贈的前衛生署長張鴻仁著作《政府不敢告訴你的健保危機》，表示政策出發點是為了健保財務永續，少子化後，勞動人口不斷下降，挑戰已在身邊，不是未來。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，部長的出發點絕對是好的，只是走得稍微快了一點，戰後嬰兒潮資本利得多，多繳一點保費，也是在幫助年輕的世代。

「2025台灣健康照護聯合學術研討會」以「醫療數位與綠能雙軸轉型」為主題，石崇良出席分享「醫療政策的未來挑戰」。他透露補充保費改革跟很多的財經專家都討論過，但沒正式啟動。他謝謝各界鼓勵，並自嘲常被提醒「不要走太快」，但還是不小心走快了。

「台灣的挑戰比想像中大」，石崇良說，台灣正面臨高齡化和少子化，今年截至8月，高齡人口已超過19.8％，今年一定超過20％，超高齡社會已來到門邊。少子化後，勞動人口不斷下降，2015年1700多萬人，到了2024年已少了100萬，挑戰已經在身邊，不是未來。

石崇良表示，健保改革不會停，還是會朝向健保本來的精神，也就是量能付費、公平負擔、照顧弱勢的精神前進。不論是在保費結構的調整、補充保費，甚至在擴大費基增加健保財務來源上，都會秉持這樣的精神繼續討論。至於會不會擔心部長位子不保？他說「去留從來不在我心中，只有想把事情做好」。

洪子仁表示，部長的出發點絕對是好的，只是「走得稍微快了一點」，好像拋出來就一定要做，才會引起反應。戰後嬰兒潮資本利得多，多繳一點保費，也是在幫助年輕的世代，且這些50歲以上者就醫的頻率也相對高。

「醫療支出是投資，不是成本」。洪子仁提醒，投資健康，就是投資國力；投資醫療，就是投資社會韌性。此次事件的小小的盲點在於，結算起徵點停留在2萬，可能造成小資族心理的不舒服，提醒部長「走的時候還是要稍微看一下路」。