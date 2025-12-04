挑戰基隆最陡坡！籃籃好心幫忙推車 竟被阿伯「半路丟包」秒崩潰

籃籃被阿伯半路丟包。民視提供

《綜藝新時代》日前再次走訪熱情滿滿的基隆，一開場就在森巴樂聲中展開，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓賴慧如、郭忠祐一起熱舞。節目介紹當地年度盛事「海洋老鷹嘉年華」後，立刻帶觀眾挑戰基隆超有名的「斜坡之王」。錄影途中，一名路過阿伯剛好騎著機車下坡，籃籃突發奇想請阿伯載她上坡，沒想到車子在半路失速，她還得跳下車幫忙推車，結果下一秒阿伯竟直接騎走，讓籃籃在後面大喊：「不可能把我丟半路吧！」綜藝效果瞬間爆棚。

一行人來到基隆。民視提供

尖叫攻頂基隆陡坡 楊繡惠抱阿翔像抱骷髏頭

主持人與來賓也輪流騎上機車挑戰陡坡，沿路尖叫聲此起彼落，楊繡惠笑罵：「我尖叫一整路喉嚨都啞了，載我的又是阿翔，我不敢抱他，抱起來很像抱骷髏頭！」終於成功抵達虎仔山上的「KEELUNG」地標，楊繡惠還幽默自嘲：「今天過後我唱歌都會變好聽。」接著阿翔帶大家探訪「基隆八大景」之一的秘境「佛手洞」，眾人穿過小巷、鑽入海蝕洞後，終於在石壁上發現兩個清晰的佛手印，驚呼連連。

全台最有愛滷味老闆登場 「小可愛」竟端出一大盆

探險完一行人飢腸轆轆，阿翔帶他們拜訪被稱為「全台最有愛的老闆」的滷味店。菜單上出現「小可愛、小愛、中愛、大愛」讓眾人哭笑不得，楊繡惠直接點「小可愛」，籃籃肚子餓到一口氣點「大愛」。沒想到老闆端出的「小可愛」竟是一大盆裝滿青菜的鋼盆，小山般的份量震驚全場。老闆更笑稱自己18年來都這樣裝，「虧錢也虧18年了，就是希望學生來都能吃飽！」暖心舉動讓主持群大讚不愧是「最有愛的老闆」。

老闆端出一大盆裝滿青菜的鋼盆。民視提供

19歲天才鼓手立夏驚艷全場 楊繡惠喊話：跟我回家

最後，節目走訪基隆奇人——在土地公廟旁打鼓的19歲天才鼓手立夏，以精湛鼓藝震撼全場。他不僅多次奪冠，更曾獲維也納歐洲音樂廳邀請演出，卻因家境因素未能成行，讓楊繡惠相當惋惜，甚至半開玩笑拉著他的手說：「來啦，跟我回家，機票我幫你出！」讓現場笑聲不斷。



