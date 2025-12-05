挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度

入冬後最強一波冷空氣即將報到。（示意圖／Pixabay）





入冬後最強一波冷空氣即將報到。天氣風險公司分析師薛皓天表示，下週末起北方冷高壓明顯增強，中層以上槽線通過，將帶動底層東北季風南下，預估影響時間落在下週六至下下週二（13日至16日）。

薛皓天指出，今晨西半部受輻射冷卻影響，新竹縣測得11.3度、嘉義縣11.9度，其餘多落在12至14度，北部也僅15至16度，清晨明顯偏冷。白天起氣溫略回升，中南部偏暖，北部仍有涼意。

明（6）日大陸高壓減弱，大環境將轉為偏東風，高空槽線於白天通過，北海岸、東北角與東半部維持多雲有短暫雨。大台北為多雲時晴，西半部則以晴到多雲為主。週日高壓迴流影響，東北部、東部天氣好轉，僅局部短暫陣雨，其餘各地多為晴到多雲。

週末期間氣溫持續回升，北部高溫23至27度，中南部可達25至29度，白天舒適偏暖。不過西半部夜間仍受輻射冷卻影響，日夜溫差達10度以上，低溫約14至16度；北部夜間約16至19度。

下週一（8日）起另一波東北季風南下，北部與東部天氣轉為陰陣雨，氣溫明顯下降，新竹以南雖為多雲到晴，但溫度仍略降。下週二高壓出海轉偏東風，中北部及東部依舊為陰陣雨，新北山區與宜蘭不排除局部大雨，中南部則為多雲時晴。

至下週三至週五，台灣受偏東風影響，各地大致晴到多雲，迎風面偶有短暫陣雨，水氣逐日減少。下週一、二北部與東部高溫僅20至22度，中南部24至26度；週三後各地白天再度回暖，高溫由北至南約24至30度，但西半部夜間仍有明顯日夜溫差。

薛皓天提醒，下週末起的強冷空氣將使氣溫大幅下滑，西半部在下下週一、二（15、16日）清晨可能出現10至12度低溫，空曠與近山區同樣落在10至12度區間。台北市區最低溫預估約14度，整體為入冬最強一波冷空氣，有機會達大陸冷氣團標準。

