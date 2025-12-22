挑戰大陸冷氣團！更強冷空氣聖誕節報到 雨擴全台低溫下探10℃

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布強風特報。（圖／中央氣象署）

東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報， 23日晨至24日晚上綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意。

氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」指出，明日起受到東北季風增強影響，臺灣北部及東北部氣溫開始下降；25日聖誕節及26日將有一波更強冷空氣南下，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級，臺灣中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，其它地區早晚氣溫亦涼。預估25日、26日最低溫，中部以北及宜蘭地區攝氏13至15度，南部及花東地區攝氏15至17度，澎湖地區攝氏16度、金門及馬祖地區攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。

更強冷空氣來襲挑戰大陸冷氣團，聖誕節又濕又冷。（圖／林老師氣象站）

林得恩指出，另一方面，水氣方面也明顯增多，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，而中南部山區有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲天氣。目前，不管是歐洲EC-AIFS或是美國NCEP數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，臺灣部分地區天氣將會是又濕又冷！

氣象專家吳德榮也在「洩天機教室」指出，明午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降。週四至週六（25至27日）冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，亦應注意衣著調整。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，而為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率。至於週四至週六「雪（零度）線」的高度，大約降至3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。下週日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下週一（29日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

