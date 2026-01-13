挑戰寒流等級！下波強冷空氣1/20殺來 先濕後乾冷

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，預計下周二開始有強冷空氣南下，強度初估可達強烈冷氣團，甚至有機會挑戰寒流等級，屬於先濕冷後轉乾冷的類型，影響時間長。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專分享 歐洲模式下周三（21日）夜晚的溫度分布圖。 （圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

中央氣象署資料顯示，今日受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大。清晨低溫部分，西半部、宜蘭普遍在攝氏9至14度；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫則可達26至28度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在粉專發文指出，這波強冷空氣越後面越寒冷，目前趨勢相當穩定，但還有些微調整空間，會相當不好受。該粉專也曬出下周三的歐洲模式溫度分布圖，提醒北台灣民眾「好好把握本周相對舒服的天氣囉」。

根據中央氣象署預報，本周四起大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。預估到周五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周末期間各地早晚仍涼，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲天氣。

