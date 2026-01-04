挑戰寒流等級！吳德榮揭「最冷時間點」：平地恐跌破5度

生活中心／李紹宏報導

冷爆！氣象專家吳德榮指出，周二（6日）強烈大陸冷氣團南下，由於環境逐漸偏乾且伴隨強烈輻射冷卻效應，在周三至周六平地最低溫恐跌破5度大關。民眾需特別留意，這波冷空氣極有機會達到「寒流」標準，成為入冬後最強勁的低溫考驗。

吳德榮指出，6日起強烈冷氣團南下襲台，不排除成為今冬首波寒流。（示意圖／資料照）

吳德榮分析，最新模擬資料顯示，1月6日上午起全台由雨轉晴，隨之而來的強烈大陸冷氣團南下，並在7日起籠罩全台，直至周六（10日）。

雖然這波冷空氣的基本強度與前波相似，但因為大氣環境晴朗穩定，輻射冷卻效應將會更加劇烈，預估清晨，本島平地可能降至5度，刷新入冬以來最低溫紀錄；台北觀測站若低於10度，將正式確認為入冬首波寒流。

未來一週氣象趨勢圖。（圖／氣象署）

另外，氣象局預報員曾昭誠補充，1月5日下半天起，隨著東北風顯著增強，包括台南以北、基隆北海岸、東部及離島地區，都要防範8級以上的強陣風。由於大氣環境過於乾燥，高山地區出現降雪的機率微乎其微。

展望未來氣象走勢，低溫考驗似乎還未結束。曾昭誠預估，在1月12日至14日期間，可能還會有另一波冷空氣緊隨其後，請民眾留意天氣變化，並注意保暖。

