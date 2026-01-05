挑戰寒流等級！粉專曝「乾冷型強烈冷氣團」明報到 一路冷到週末

生活中心／張尚辰報導

今（5）日受到輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有新一波冷空氣報到，且將一路延續至週六（10日）。

進擊の天氣小編在臉書發文指出，隨著冷高壓中心出海，吹往台灣的氣流將從北風轉為「東風」，溫暖的乾空氣從海上拂來，全台今日將迎來大回暖，本次回暖各地白天高溫可達22至23度，且因乾空氣影響，全台都可看到陽光。

不過，進擊の天氣小編說，明日起將有一波「乾冷型」強烈冷氣團報到，並且會一路持續至週六，長達5天，與前幾次轉冷相比，時間算偏長，提醒民眾務必注意保暖。

另外，中央氣象署今日上午6時31分也針對16縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率；金門縣為橙色燈號，有6度以下低溫發生的機率。

