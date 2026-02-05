挑戰寒流！先濕轉乾「急凍6度」 1圖秒懂下波冷空氣影響

【緯來新聞網】變天倒數！今（5日）台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。週五晚間天氣將有所轉變，鋒面及強冷空氣南下，預計將影響3天，強度挑戰寒流等級。

週五晚上鋒面及強冷空氣南下，天氣將有所轉變。（示意圖／翻攝自pexels）

國立台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，下一波強冷空氣，將於2月上旬報到。各國數值模式模擬結果顯示，強冷空氣預計2月7日至2月9日來襲，前後延時3至3.5天。其中，AIGFS（美國）模式結束還延後至2月10日上午。此波強冷空氣強度評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在2月8日至2月9日這段期間；而美國的GFS及AIGFS模式甚至顯示2月8日當天，還有機會再升級為今年首波寒流。

這波冷空氣先濕冷，後轉乾冷。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

受這波冷空氣影響，台灣中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至攝氏10度以下區域範圍持續擴大。



林得恩提醒，此波強冷空氣先濕冷、後轉乾冷；尤其是在2月8日、2月9日之後，環境水氣逐漸減少，西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，請多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。

