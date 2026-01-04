挑戰寒流！全台轉凍將迎「極端7度」低溫 3地恐更冷
下周迎極端低溫！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，明日開始有另一波強烈大陸冷氣團南下，各地夜晚至清晨之間將出現7至10度低溫，且有3地區可能會再更低，預計要到周五冷氣團才會減弱。
氣象署預報
中央氣象署指出，明（5）日起另一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，且到了周三將再進一步降溫，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，預計將出現9至11度的低溫。
降雨部分，中央氣象署表示，前半段（5-6日）桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，後半段（7-8日）僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多為多雲到晴。
中央氣象署接著指出，周五（9日）起強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，且西半部日夜溫差大，須留意。
3地注意極端低溫
針對下一波降溫，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下一波冷空氣屬於強烈冷氣團等級，甚至可挑戰寒流，加上屬乾冷型態，輻射冷卻效應會相當明顯，各地夜晚至清晨之間將出現7至10度的極端低溫，且平原空曠、內陸近山區、竹苗丘陵區可能會更低，預計影響至周五，提醒民眾注意保暖。
