挑戰尺度上演男男戀！男星「不雅私密照」疑被挖 驚人尺度全流出

記者蔡維歆／綜合報導

日本男同志戀愛實境節目《我的咖啡男友》昨（13）上線前6集，本季以「北海道經營咖啡車＋長達兩個月同住」為核心，把戀愛拉回更貼近現實的人生狀態，當中感情線最撲朔迷離的正是人氣成員「威廉」與「以賽亞」之間的曖昧拉鋸，不料國外社群近日突然瘋傳疑似威廉的「不雅照」。

《我的咖啡男友》最近剛上線。（圖／翻攝自IG）

34歲威廉有秘魯與日本血統，有神戶大學研究所碩士學歷，不只取得一級建築師證照，還擁有國際級PMP專案管理師資格，他曾任職於IBM，後轉往全球大型IT基礎設施公司Kyndryl，高學歷又有高收入，堪稱人生勝利組。

廣告 廣告

如今海外網友卻挖出疑似威廉過去流出的私密照片，雖然照片真實性與流出背景未獲本人回應，但已引發網路討論。有人震驚：「這跟節目裡那個威廉是同一個人？」也有人直言：「不管是真是假，被挖私照本身就很不公平。」

更多三立新聞網報導

電商女王周品均稱23歲發明台灣超商取貨！網戳破1盲點：想流量想瘋了

台灣之光超狂！豪門女星12歲愛女「獲選壁球國手」 7月代表台灣出賽

慘遭斷腿丟柬埔寨！20歲正妹網紅回中國近況曝 竟驗出冰毒K他命反應

中壢已經沒有台灣人了！YTR拍旅遊影片意外掀論戰 網全炸鍋了

