挑戰岩谷秘境！大崗山一日探險家
圖、文／高雄畫刊
到田寮一日探險旅程，就從綠意盎然的山林與奇岩洞穴開始。從峽谷走到岩洞，再到「離月球最近的飯店」泡湯嚐美食，展現田寮既野性又溫柔的迷人樣貌
壯觀雄偉的盤龍峽谷彷彿侏羅紀中的原始世界。(攝影 / Carter，以下同)
尋找隱藏山林的綠色幽谷
從大崗山自然生態園區出發，平緩步道一路向上，抵達心涼亭時，視野頓時開闊，聚落與農田綿延展開，連接遠方的蔚藍海洋。
離開主要步道與人潮，轉入涼亭後方一條不起眼的小徑，竹林與灌木迅速收攏視野，步道轉為綠意濃密的山徑。蟬鳴漸響，青草氣息在鼻尖漫開，「盤龍峽谷」便藏在這段手機訊號逐漸消失的山腰裡。
不需辛苦地翻山越嶺，就能走進綠色秘境，吸引許多登山客探秘。
深入林蔭，巨大珊瑚礁岩壁宛如被硬生生劈開。大崗山人文協會理事長張美娟解說，這條因地層斷裂形成的天然溝谷，全長約285公尺，兩側峭壁高達20公尺。岩壁上，爬藤與盤龍木緊緊纏繞石灰岩肌理，如龍蜿蜒攀附向上之姿態，而得「盤龍」之名。
峋嶙礁石夾道聳立，姑婆芋撐開綠傘般的寬大葉片，泥土與岩石交織濕潤的氣息。溶蝕作用在石灰岩上雕刻皺褶與孔洞，藏著宛如觀音的天然岩雕，抬頭仰望，枝葉將陽光切割成細碎光斑，只留一線天光灑入峽谷深處，照亮山林間的自然藝廊。若時間充足，也可接續前往大崗山三角點，攻克一座小百岳。
標高310公尺的大崗山三角點，可俯瞰山谷與平原，是登頂者的象徵地標。
停下腳步 享受剛剛好的午間款待
走出山徑，肚子早已開始抗議，正是讓感官從探險模式切換到放鬆節奏的時刻。位於大崗山山腳、距離月世界地景公園不遠的「花季度假飯店」是最理想的下一站。
和洋午餐供應至下午4點，不必匆忙趕時段，能好好放鬆，享受一頓慵懶又美味的正式餐點。
花季度假飯店主打奢華與自然之間的舒適平衡，致力推動永續旅遊，今年取得「綠色友善餐廳」認證，總經理張倚華表示，館內餐廳「覓堂」採無國界料理風格，將田寮土雞、旗山香蕉、剝皮辣椒、芭樂、蜂蜜等在地食材巧妙入菜。無論用料澎湃的干貝煙花女細扁麵、使用手工拉麵的川味紅燒牛肉麵、或是香氣馥郁的蒲燒鰻魚飯，都是旅客在輕健行後的美味選擇。
干貝煙花女細扁麵色彩繽紛、干貝鮮甜，搭配的鮮蔬水果皆使用在地小農農作。
除了料理迷人，張倚華總經理說，花季度假飯店最具代表性的亮點，莫過於擁有百年歷史的碳酸氫鈉冷泉。泉源地處大崗山山麓谷地，水溫常年維持 22～24 度，經蒸氣加熱後，打造出獨特的「冷、熱雙泉」。搭配保留綠意與隱私的空間設計，讓旅客在自然天光下放鬆身心，享受一段真正屬於自己的靜謐休憩時光。
花季度假飯店的碳酸氫鈉天然冷泉，透過蒸氣加熱，讓旅人同時感受清涼與暖意的交替療癒。
岩洞探險 深入大崗山後山秘境
「是大冠鷲耶！」樹叢竄出一抹敏捷身影，快速朝天空展翅飛去，引起一陣興奮尖叫，為午後從朝元寺啟程的步道之旅揭開序幕。
沿著林蔭步道緩行，不久便遇見日治時期的防空壕，三十餘座坑道分布山腰，二戰時期曾是日軍躲避轟炸與儲放彈藥之處。走進黑暗甬道，手電筒照亮碳酸鈣結晶，灶馬和長尾鞭蠍接續登場，大崗山人文協會理事長張美娟笑著說：「傳聞日本軍人撤退前，把帶不走的金銀財寶藏在山洞裡，解嚴後不少人真的上山尋寶，所以有人叫這裡為『金銀島』。」
大崗山曾是軍事管制區，後山有多達35處日治時期防空壕。
大崗山為海底珊瑚隆起的石灰岩地形，溶蝕作用塑造出獨特的地形風貌，其中又以「石母乳」最知名。垂掛岩壁的鐘乳石因外形酷似母豬乳房，又長年滴水，過往被稱為「豬母乳」，滴下的水被視為治癒聖水。張美娟回憶，過去整片岩壁是水簾瀑布，在地人常來此消暑玩水，是大家共同的回憶。
「石母乳」為石灰岩溶蝕沉積形成的鐘乳石，滴水不斷。
石灰岩洞內如銀色沙灘般的石簾，在手電筒燈光下閃閃發光，仔細找找，能發現灶馬和長尾鞭蠍的蹤跡。
轉入旁邊的「一線天」，狹窄岩縫把頭頂天空切成一條細藍光帶，雀榕樹根與盤龍木盤踞峭壁石瀑，正午的陽光灑落夢幻光束，雖然峽谷僅百餘公尺，卻如置身時間停格的幽邃通道。
停車後僅需步行半小時即可抵達「一線天」，堪稱懶人秘境。
老少咸宜的旅程告一段落，真正的探險正要開始。「情人洞」入口寬敞，但沒走幾步立刻進入伸手不見五指的狹窄通道，只能彎腰匍匐、手腳並用攀爬、或緊貼岩壁而行，每一步都像闖關，為後山之旅畫下最刺激的句點。
岩壁細縫狹窄，需要同伴互相扶持才能通過，感情也在黑暗中逐漸加溫，「情人洞」因此得名。
盤龍峽谷與岩洞探險是田寮的動態篇章，花季度假飯店則是旅程中最舒緩的慢動作。走完山、吃頓好料，再泡個冷熱雙泉，交織出既有野趣、又有溫度的田寮風景。
【Info】
一線天與石母乳
交通：導航至後山巖朝元寺（田寮區崗安路14號）停車場，從朝元寺後方出發，步行約30分鐘抵達。
盤龍峽谷
交通：開車前往可停放於大崗山自然生態園區的停車場，步行約1小時抵達。
注意：雨後及夏季多蚊蟲，建議穿著長袖衣褲前往。
花季度假飯店
地址：高雄市田寮區崗北路111號
電話：(07)636-2288
網址：花季度假飯店
• 導覽可洽詢：大崗山人文協會
地址：高雄市阿蓮區中山路375巷75號 電話：(07)631-6862、0932-739950
寓教於樂 湖內童趣幸福「食」光
