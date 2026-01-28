挑戰底線！屏東查獲第6家廚餘養豬 蒸煮槽驚見動物廢渣

屏東縣嚴格禁止廚餘養豬，但卻不斷有養豬戶挑戰底線，縣府去年12月底在長治鄉抓到第6家養豬場違規廚餘養豬，開罰120萬元。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣嚴格禁止廚餘養豬，但卻不斷有養豬戶挑戰底線，縣府去年12月底在長治鄉抓到第6家養豬場違規廚餘養豬，該場被稽查人員發現蒸煮槽內含動物性廢渣，縣府28日公布裁處結果，依違反《動物傳染病防治條例》裁處罰鍰100萬元，並依《飼料管理法》裁處罰鍰20萬元。

縣府表示，該場位於長治鄉，屬廚餘再利用登記檢核場，飼養豬隻共1139頭，依當時非洲豬瘟中央災害應變中心規定，全面禁止使用廚餘餵飼豬隻，但稽查人員卻在現場查獲廚餘蒸煮槽內含家用廚餘及動物性廢渣。

廣告 廣告

屏東縣嚴格禁止廚餘養豬，但卻不斷有養豬戶挑戰底線，縣府去年12月底在長治鄉抓到第6家養豬場違規廚餘養豬，開罰120萬元。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府立即開立全場豬隻禁止移動管制書，並同步採樣豬隻及廚餘送驗，初篩結果都為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播風險，同時也完成廚餘去化及場區、周邊道路清消作業，全面提升生物安全措施，維護屏東縣養豬產業安全。

縣府28日公布裁處結果，已依違反《動物傳染病防治條例》裁處罰鍰100萬元，並依《飼料管理法》裁處罰鍰20萬元。

縣府指出，今年起已修正《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》裁罰基準，首次違規罰鍰都提高至20萬元，因此，違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時觸犯上述2法規，首次違規即裁處40萬元，最高可達400萬元，縣府將持續加強稽查，對違規行為依法從嚴處分，絕不寬貸。

據統計，截至目前，屏縣府共查獲6家養豬場偷用廚餘養豬，分別屏東市1場、長治鄉2場、九如鄉2場、崁頂鄉1場，一共開罰580萬元。

更多中時新聞網報導

NFL》愛國者險勝野馬 超級盃遇海鷹

孫德榮悼經紀人Simon：像第2個孫總

胡瓜為啦啦隊圓夢 當場腿軟求饒