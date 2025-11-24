挑戰張善政爆出「大黑馬」 牛煦庭曝在地聲音！

民進黨內近日傳出，在花蓮救災表現突出的行政院政務委員、退役中將季連成，亦是挑戰桃園市長張善政的絕佳人選。桃園市立委牛煦庭今（24）日受訪表示，如果只是因為軍人的身分，就認為必然牽動桃園的選票，「我認為你也把桃園的選民看太扁了吧」。

張善政。（圖／桃園市政府）

民進黨力拚收復失土，桃園市長一職已有多人被點名或主動表態，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰、公平會前主委彭紹瑾、立委王世堅、蔡其昌及外交部長林佳龍等。黨內選對會希望推派「大咖級」戰將拉抬整體氣勢，而有綠委與在地議員私下盛讚季連成正是那張夢幻王牌。

季連成軍事資歷完整，歷練過步兵連長、旅長、師長、陸軍第十軍團副指揮官、參謀本部副參謀總長及陸軍副司令，2018年以中將身份退役，去年入閣擔任政委。他上月進駐花蓮光復鄉中央災害應變中心前進協調所指揮救災，表現亮眼，也被花蓮民眾敲碗選花蓮縣長。

一名綠委私下表示，季連成若選六都會更有爆發力，一來符合桃園龐大軍人族群背景，二來與張善政「佛系治理」特色形成對比，能翻轉執政黨選情，是桃園空降奇兵。

季連成。（資料照）

對此，牛煦庭說，「他黨的家務事，我們就不多做評論了。對我來講，張善政市長這一屆的連任是要跟自己競爭。」他認為，張善政施政貼近小市民需求，表現亮眼，「他可能在政治上並不是那麼的高調，但是在做事上面，他絕對是一馬當先，而且他的團隊非常非常的有魄力。」

當記者追問季連成的軍人背景與救災表現是否會影響選情，牛煦庭表示：「民進黨難得有幾個治國方面還有一點表現的人才，但是如果治國稍微有一點表現，你就一定要政治化處理，然後把它拉來選地方首長的話，那再好的表現都會被扭曲掉了。」

值得注意的是，季連成在花蓮曾表態，參選不在他的人生規劃，若綠營在桃園真要推出這位奇兵，恐怕得先費心說服季將軍。

牛煦庭。（圖／中天新聞）

好，來，國會大現場，讓專業來講，今天邀請到的立委是牛煦庭，委員早安。

大家早安。

委員，今天我們想關心一下您選區的一個事情啦，今天有一個報紙就是提到說，欸，你們桃園市長張善政可能會有伏兵喔，在2026選舉上面。結果他提到的人，先前當然知道點的非常多了，這次他點到一個最新的，是季連成政委。他當然是在這個花蓮救災的時候有一些不錯的一個表現，那他就說，因為他曾在救災，然後拉抬了綠營的聲勢，然後再來的話，他有軍事的背景，他是中將退伍，所以也許在桃園這邊有一些拉攏，委員怎麼樣看季連成這樣一個政委的人選？

他黨的家務事，我們就不多做評論了，這我們當然就靜表尊重。對我來講，張善政市長這一屆的連任是要跟自己競爭。所以上一次有成功的把政權拿回來之後，基本上張善政市長的各項施政都貼近小市民的需求。桃園是一個產業城市，是一個通勤城市，大部分都是上班族，大家關心的是民生的題目跟市政的推進。那麼我想張善政市長在這個任期內表現是非常亮眼的。他可能在政治上並不是那麼的高調，但是在做事上面，他絕對是一馬當先，而且他的團隊非常非常的有魄力。那我覺得，我對於他基能夠帶動選民的熱情，我還蠻樂觀的，因為他用帶動選民熱情的方式其實就是用他施政的成績好好來做說明，這每一點每一點小小的改變都跟你我的生活有密切的關係。在這樣的一個情況之下，我想不管對手是誰，這個張善政市長都會再創佳績。我想我們只要站好這樣子的一個立場，從這樣的方向來努力，那民進黨要派誰我們都敬表歡迎，沒有問題。

那你覺得季將軍他這個，過去所謂官拜中將，然後這一次在花蓮救災這樣的一個表現，能影響到張市長嗎？

民進黨難得有幾個治國方面還有一點表現的人才啦，但是如果治國稍微有一點表現，你就一定要政治化處理，然後把它拉來選地方首長的話，那再好的表現都會被扭曲掉了。所以我覺得這支，他們如果真的決定這樣做，我也是笑笑，笑一笑以對啦。然後說因為是軍人的身分，然後就必然牽動桃園的選票，我認為你也把桃園的選民看太扁了吧。這當我們在選縣市首長的時候，我唯一判斷的標準跟價值就是這個人有沒有辦法好好的推動市政、帶領市府的團隊，這才是唯一的考量點。那我想在這一點上面，張善政市長的競爭力無人能敵。

