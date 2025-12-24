挑戰強烈冷氣團！耶誕節冷颼颼下探10度 2圖掌握一週天氣

明日各地氣溫明顯下降，尤其北部及宜蘭氣溫越晚越低，入夜後局部低溫下探10度。（本刊資料照）

耶誕節冷颼颼！中央氣象署與多個粉專直指，將南下的冷空氣已升格為「大陸冷氣團」，為今年次波。各地氣溫明顯下降，尤其北部及宜蘭氣溫越晚越低，入夜後局部低溫下探10度。天氣風險公司稱，這波冷空氣甚至有機會達到強烈大陸冷氣團強度。

中央氣象署今（24日）指出，明（25日）北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高，其中桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部3,000公尺以上高山及北部、東北部2,000公尺以上山區有局部降雪、霰或結冰的機率。明日白天北部、宜蘭高溫僅16至20度，中南部及台東高溫20至24度；入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東約15至16度，空曠地區可能再低1至2度。

粉專表示，「冷氣團即將南下，注意天氣變化！」（翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

天氣風險公司表示，明日大陸冷氣團南下影響，水氣增多，受到中高層雲系影響水氣及雲量持續偏多。中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣，台中以南之西半部平地地區大致為多雲到晴天氣，山區為多雲時陰有短暫陣雨。各地清晨將明顯感受濕冷，受輻射冷卻影響，西半部持續有10度左右溫差，局部地區有11至13度低溫出現。白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16至18度，中部高溫約20至22度，南部仍有23至26度高溫，但較前日有下降不少。

週五（26日）持續大陸冷氣團影響，中層槽線持續通過台灣附近，中部以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，南部為多雲到晴，山區為陰時多雲有短暫雨天氣。各地氣溫再稍下降，苗栗以北及及東北部高溫僅15至17度，台中以南高溫約20至23度，花東地區高溫約18至20度，各地清晨冷意明顯，局部有10至14度低溫發生，北部及東北部整天感受濕冷，除了要多保暖，外出也要攜帶雨具。

中央氣象署說明一週天氣。（中央氣象署提供）

天氣風險公司接著表示，週六（27日）中高層槽線逐漸通過台灣附近，水氣有稍減少，底層冷氣團強度減弱為東北季風影響，中部以北及宜花地區維持多雲到陰有短暫陣雨天氣，南部地區為多雲到晴天氣，山區維持陰時多雲有短暫陣雨天氣。新竹以北及宜蘭高溫稍回升至20度左右，中南部高溫約22至25度，花東高溫約21至23度；夜間清晨低溫持續明顯，局部地區仍有11至14度低溫出現。

週日（28日）東北季風減弱漸轉高壓迴流偏東風環境，有中層槽線通過台灣東北側，迎風面北部、東部水氣仍多，大致為陰或多雲有短暫陣雨天氣，桃園以南為晴到多雲天氣。新竹以北及宜蘭高溫約19至21度，苗栗以南高溫為22至25度，清晨仍有12至16度低溫發生，北東部白天持續偏冷，西半部涼到舒適，夜間至清晨低溫仍低。預估下週一起至元旦白天白天大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，預計僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨天氣。

中央氣象署說明一週天氣。（中央氣象署提供）

「冷氣團即將南下，注意天氣變化！」氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日入夜後，東北季風將明顯增強，天氣型態開始轉變，明日屬於冷氣團大舉南下的階段，全台氣溫明顯下滑，入夜後寒意會越來越明顯。這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明日深夜至週五間，外出與夜間活動務必做好保暖措施，各地低溫普遍下探12至14度，冷氣團將在週六逐漸減弱，氣溫逐步回升。

粉專表示，迎風面的北部與宜蘭容易下雨，全天感受濕寒冷；中部、南部及澎湖以多雲到晴為主，白天在陽光照射下感覺涼爽，但夜晚與清晨仍偏冷，日夜溫差較大。花東雲量偏多，局部時段可能零星降雨；金門與馬祖同樣以多雲或陰天為主，偶有飄雨，全天氣溫偏低。北、中海拔3,000公尺以上且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側均有下雪機會，行經台７甲、台８、台14線的朋友請做好準備再上山。

