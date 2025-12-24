挑戰強烈冷氣團！聖誕夜急凍10度 專家揭最冷時段

明天(25日)將有一波冷氣團來襲，氣象專家薛皓天指出，這波冷氣團最冷時段為聖誕夜晚間至週六清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，台北測站預報已達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

薛皓天透過臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明天為行憲紀念日(聖誕節)休假日，昨日中高層槽線通過後，華中一帶有另一槽線再加深南下，帶動底層冷空氣南移，強度將增強為今年第二波大陸冷氣團，受中高層雲系影響水氣及雲量持續偏多。

薛皓天表示，中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣，台中以南之西半部平地地區大致為多雲到晴天氣，山區為多雲時陰有短暫陣雨。氣溫方面，各地清晨將明顯感受濕冷，受輻射冷卻影響，西半部持續有10度左右溫差，局部地區有11~13度低溫出現。白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16~18度，中部高溫約20~22度，南部仍有23~26度高溫，不過相較前日有下降不少。

未來一週氣溫預報。（圖／中央氣象署）

薛皓天提到，本波冷氣團最冷時段為聖誕夜晚間至週六清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，台北測站預報已達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11~14度，空曠處及近山區有10~12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大，後續週五晚間至週六清晨，這兩晚為本週最低溫時段，請多留意日夜天氣變化，做好保暖，以免著涼感冒。

薛皓天表示，另外因中層水氣偏多，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，使地表有結冰機會，3000公尺以上山區更有降雪發生可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鍊再上山。

薛皓天說明，週五持續大陸冷氣團影響，中層槽線持續通過台灣附近，中部以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，南部為多雲到晴，山區為陰時多雲有短暫雨天氣。氣溫方面:各地氣溫再稍下降，苗栗以北及東北部高溫僅15~17度，台中以南高溫約20~23度，花東地區高溫約18~20度，各地清晨冷意明顯，局部有10~14度低溫發生，北部及東北部整天感受濕冷。

薛皓天指出，週六中高層槽線逐漸通過台灣附近，水氣有稍減少，底層冷氣團強度減弱為東北季風影響，中部以北及宜花地區維持多雲到陰有短暫陣雨天氣，南部地區為多雲到晴天氣，山區維持陰時多雲有短暫陣雨天氣。週日東北季風減弱漸轉高壓迴流偏東風環境，迎風面北部、東部水氣仍多，大致為陰或多雲有短暫陣雨天氣，桃園以南為晴到多雲天氣。

薛皓天說，預估下週一開始至1/1白天大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，預計僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化。預估跨年夜無降雨發生，大家可以出門跨年，不過要多留意保暖。

