挑戰強烈大陸冷氣團！本波這時最冷「下探10度」 跨年夜天氣曝

本波冷氣團最冷時段為聖誕夜晚間至週六清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣。（圖／翻攝自Windy.com）

今（24）日晚起東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨。明日大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。氣象粉專也曝光本波冷氣團最冷時段，低溫有機會下探10度，甚至有機會可挑戰強烈大陸冷氣團。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，明日大陸冷氣團南下影響，水氣增多，受到中高層雲系影響水氣及雲量持續偏多。中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣，台中以南之西半部平地地區大致為多雲到晴天氣，山區為多雲時陰有短暫陣雨。各地清晨將明顯感受濕冷，受輻射冷卻影響，局部地區有11到13度低溫出現。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，本波冷氣團最冷時段為聖誕夜晚間至週六清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，台北測站預報已達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11到14度，空曠處及近山區有10到12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，週五晚間至週六清晨，這兩晚為本週最低溫時段，請多留意日夜天氣變化，做好保暖，以免著涼感冒。另外因中層水氣偏多，台灣山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上地區有0度左右低溫，使地表有結冰機會，3000公尺以上山區更有降雪發生可能。

「天氣風險 WeatherRisk」透露，週五持續大陸冷氣團影響，中層槽線持續通過台灣附近，中部以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，南部為多雲到晴，山區為陰時多雲有短暫雨天氣；各地氣溫再稍下降，苗栗以北及及東北部高溫僅15到17度，台中以南高溫約20到23度，花東地區高溫約18到20度，各地清晨冷意明顯，局部有10到14度低溫發生。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，預估下週一開始至元旦白天大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，預計僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化，預計跨年夜無降雨發生，大家可以出門跨年。

