挑戰彰化縣長頻被問「妳爸同意嗎」 謝衣鳳喊奇怪：我又不是18歲
2026彰化縣長選戰，國民黨人選陷入膠著，立委謝衣鳳及弟弟、彰化縣議長謝典霖爭執不下，謝衣鳳意願強烈，但因家人不支持，黨中央擬徵召他人。謝衣鳳今天（4/9）表示，大家一直在問她「妳爸爸有同意妳參選嗎？」謝衣鳳直言「很奇怪」，她現在又不是18歲，大家都是成年人了，她會繼續尋求家人支持，現在不支持，不代表未來不會支持。
謝衣鳯今日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，她感覺很奇怪，現在又不是18歲啊，但大家都在問她「爸爸同意妳選嗎」？連黨中央都在問，「我認為大家現在都是成年人了」，她反問黃暐瀚，如果他主持節目或新接了哪一個節目，會去爸爸有沒有同意要不要接，會嗎？
謝衣鳳坦言，「我的確一直在尋求家人的支持，現在他們不支持我，不代表過去他們沒有支持我，或者未來他們不會支持我。」要參選縣長這件事，她的確沒有去尋求家人是否同意，身為一個政治人物要對選民負責，「我認為我有能力參與縣長選舉，並且贏得勝選」，她過去有段時間民調比其他人高，現在當然還是高。
提到謝典霖，謝衣鳳說要稱之為「議長」，這個事件會受到大家關注，是因為兩人都是政治人物，必須接受民眾考驗。自己和謝典霖最大的不同，在於謝典霖認為參選必須要獲得家長或家人同意，而不是支持，但她要尋求的則是所有彰化縣民的支持，是百工百業、每個團體認可她能夠成為彰化的縣長。
謝衣鳳指出，她並沒有忘記尋求家人的支持，這個過程都是動態，也很感謝家人過去累積的人脈和聲望，讓她第一次參選立委就能這麼順利，了解這麼多農業和產業升級的議題，因此她希望利用對政策的了解以及協助彰化農業、產業升級，讓年輕人口可以回來就業。
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