挑戰徒手攀登101！霍諾德公開「關鍵主因」認了：沒有設置安全網
記者蔡維歆／台北報導
全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於本週六挑戰徒手攀登台北101，全程由Netflix獨家直播，成為台灣首度迎來世界級徒手攀登紀錄級拍攝行動，作家陳德政翻譯他在CNN的專訪內容，他透露選擇台北101的原因，更坦言沒有設置安全網，「我三十年的攀登經驗就是安全網」。
Alex透露本來最先勘察杜拜的哈里發塔，但因為表面很滑，難以駕馭，後來勘察台北101，發現不僅非常適合攀登，且獨一無二、引人注目，而且很美，既可行又具有挑戰性。他坦言這件事應該在自己的舒適範圍內，且台北101有陽台，真的掉下去可能會被接住，他也會透過多年的準備、訓練和練習做到最安全。至於Netflix是否有幫他規劃安全網？他坦言沒有安全網，「我三十年的攀登經驗就是安全網」。
另外其中一題也被問到登頂後要如何下來？Alex笑說：「當然是搭電梯」，該篇文章也被同樣曾挑戰登頂的董事長賈永婕轉發幽默回應「我也是搭電梯下來」。這場震撼國際的極限挑戰，將透過 Netflix 全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。
更多三立新聞網報導
錄影現場驚見「活春宮」！籃籃全程直擊震撼畫面 真實反應曝光了
昔腦瘤動開顱手術搶命！29歲女模「血管惡性肉瘤」病逝 弟悲痛證實
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
霍諾德徒手攀登101！萬一掉下來怎麼辦？藝人保鑣揭「最壞應變方式｣
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 26
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 25
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 19
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 20 小時前 ・ 72
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
曹西平追思會 乾兒子Jeremy準備特別禮物：最後的演唱會
藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日猝逝，享壽66歲，身後事經過曹家同意，交由乾兒子Jeremy負責。他生前與乾兒子共同投資飾品店，累積不少忠實客戶，在21日上午，Jeremy也透過飾品店的粉絲專頁發文，表示將在27日舉辦面向大眾的追思會，「只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 9
三上悠亞球場坐「審判椅」應援「星爵」 助陣《關鍵公敵》詮釋最辣審判場景
「星爵」克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》17日於台中福爾摩沙夢想家主場，驚喜邀來日本人氣偶像三上悠亞跨界合作，她坐上電影中標誌性的「審判之椅」大跳應援舞，超強魅力讓全場氣氛沸騰。意想不到的宣傳手法讓幸運觀眾直呼精彩，更有粉絲直言：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板！」鏡報 ・ 7 小時前 ・ 2
嚴藝文《影后》後⋯找來一堆金獎男演員 換講男人的故事
愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，首次以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱等實力卡司。20日釋出前導海報，並宣布將於 2026 年第二季播出，兩位男主角的角色樣貌也同步曝光。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
曾敬驊放話帶爸媽出國「遭放鳥」 拒絕同行原因曝光⋯全場笑翻
金馬獎入圍8項大獎的電影《我家的事》，即將於2月4日在 CATCHPLAY＋獨家上架。今日（20日）特別舉辦媒體訪談會，導演潘客印率領劇中靈魂人物「一家四口」藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪齊聚一堂，一同揮毫寫春聯，提前感受年節氣氛。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
謝麗金被送水煮蛋 感動喊「人生有溫暖」
許久不見的藝人謝麗金，昨（21）日才被媒體爆出等捷運時，前面小女孩超可愛，她忍不住攀談，一開口就告訴小女孩：「不要怕，阿姨是明星，妳可以Google一下，但外面詐騙太多還是要很防。」引起媒體爭相報導。今（22）日透早，記者又發現謝麗金另一個溫馨故事，前天她看完眼科下午看牙科，在台北車站一堆好吃東西，自由時報 ・ 7 小時前 ・ 2
傳奇女星「5癌纏身33年」辭世！《還珠格格》容嬤嬤痛哭：還沒等我來
傳奇女星「5癌纏身33年」辭世！《還珠格格》容嬤嬤痛哭：還沒等我來EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
何如芸痛失父親後工作量驟減 罕吐心境「像活在地窖裡」
56歲女星何如芸2024年3月痛失摯愛父親，父親因肺癌辭世，當時她多次透過社群平台抒發心情，也曾坦言過去不敢向爸爸說出自己離婚的事，只因擔心父親憂心，父女之情令人動容。時隔近兩年，她今（20日）再度於IG寫下長文，吐露喪父後的心境轉折。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7