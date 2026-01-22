挑戰徒手攀登101！霍諾德公開「關鍵主因」認了：沒有設置安全網

記者蔡維歆／台北報導

全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於本週六挑戰徒手攀登台北101，全程由Netflix獨家直播，成為台灣首度迎來世界級徒手攀登紀錄級拍攝行動，作家陳德政翻譯他在CNN的專訪內容，他透露選擇台北101的原因，更坦言沒有設置安全網，「我三十年的攀登經驗就是安全網」。

艾力克斯霍諾德將徒手攀101。（圖／Netflix提供）

Alex透露本來最先勘察杜拜的哈里發塔，但因為表面很滑，難以駕馭，後來勘察台北101，發現不僅非常適合攀登，且獨一無二、引人注目，而且很美，既可行又具有挑戰性。他坦言這件事應該在自己的舒適範圍內，且台北101有陽台，真的掉下去可能會被接住，他也會透過多年的準備、訓練和練習做到最安全。至於Netflix是否有幫他規劃安全網？他坦言沒有安全網，「我三十年的攀登經驗就是安全網」。

另外其中一題也被問到登頂後要如何下來？Alex笑說：「當然是搭電梯」，該篇文章也被同樣曾挑戰登頂的董事長賈永婕轉發幽默回應「我也是搭電梯下來」。這場震撼國際的極限挑戰，將透過 Netflix 全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。

