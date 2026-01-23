挑戰徒手攻頂101！霍諾德試爬畫面曝光 網驚呼：光用看的腳就在抖了

霍諾德（左）明天將挑戰徒手攻頂101。（翻攝自賈永婕臉書）

自由攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在明（24）日徒手攻頂台北101，引起了各方關注。網友也曝光他先前試爬的畫面，許多人看完後直呼，「光用看的腳就在發抖了」。

霍諾德（Alexander Honnold）去曾在無繩索、設備的情形下，進行自由攀登美國最具代表性的酋長岩而聞名，而他的紀錄片《赤手登峰》也獲得了英國電影學院獎和奧斯卡最佳紀錄片等多個獎項。

霍諾德將會在明天徒手攻頂台北101，101董座賈永婕也呼籲民眾配合，別闖入管制區域、請勿自行操作無人機拍攝，希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。

廣告 廣告

網友也曝光他在試爬的畫面並說，「希望週六天氣無雨、平安順利」。影片曝光後，其他民眾紛紛喊，「真的很希望他挑戰當天還是有防護耶！畢竟建築物不像山一樣比較有摩擦力，總而言之，希望他平安完成挑戰」「他應該是沒戴手套，手套蠻影響手感的」「好可怕，一格就1個人高！到底要抓哪」「光用看的腳就在發抖了」。

更多鏡週刊報導

冷氣團發威！中橫成銀白世界畫面曝光 小編急籲「冷靜」：千萬別猴急

澤倫斯基控台灣電子零件「流向俄羅斯」 賴清德：加強管制隱藏最終目的的商品

勇消詹能傑殉職！ 鋼鐵爸喊「喪葬全程無償」：這份痛楚我願意一起扛