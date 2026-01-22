挑戰手速8.88秒「整桌免單」 台中尊榮聚餐新地標登場盛大開幕

生活中心／綜合報導

台中鍋物版圖再添話題新熱點。以漢方麻辣湯聞名的「岩漿火鍋」正式插旗北屯，岩漿火鍋台中敦富店近日盛大開幕，祭出話題十足的「幸運秒數8.88」計時挑戰，只要消費者在結帳時精準按下8.88秒，即可獲得「整桌免單」的霸氣招待，迅速在社群掀起熱議，成為近期台中最受矚目的聚餐新選擇。

獨立包廂，滿足企業尾牙、部門聚餐及私人宴會需求。（圖／業者提供）

為回饋消費者，岩漿火鍋台中敦富店同步推出一系列開幕限定優惠。1月22日至23日試營運期間，全面享有85折優惠；1月24日至2月28日正式開幕活動期間，凡結帳參與計時遊戲並成功挑戰8.88秒，即可獲得整桌免單。另自1月24日至3月31日止，推出多項台中限定好禮，包括入會即贈價值599元的極黑和牛雪花、會員累點可兌換旬鮮三魚盛合、追蹤社群即送火焰炙燒豬等豐富回饋；另有入會禮、會員生日禮，可獲得價值1,099元的頂級肉品，誠意十足。



345坪奢華空間＋80人包廂 瞄準商務宴客與大型聚餐。（圖／業者提供）

岩漿火鍋表示，台中敦富店不僅是品牌重要里程碑，更期望透過空間美學、頂級食材與創新互動活動，重新定義鍋物的質感高度，為台中消費者帶來超越想像的麻辣鍋體驗。

台中商務宴客與高端聚餐首選，岩漿火鍋台中敦富店佔地達345坪，規劃292個座位，並設有可容納80人的獨立包廂，滿足企業尾牙、部門聚餐與私人宴會等多元需求。空間設計以現代時尚為主軸，深色系建材搭配溫潤藝術燈光，透過石材紋理與光影層次，呼應「岩漿」意象，營造低調而沈穩的奢華氛圍。地點緊鄰台中好市多，距北屯捷運總站僅步行2分鐘，並貼心提供免費停車場，大幅降低大型聚餐的交通與停車負擔。

漢方麻辣湯搭招牌火焰炙燒豬 打造沉浸式鍋物饗宴。（圖／業者提供）

在餐飲體驗上，岩漿火鍋持續堅持「湯頭即靈魂」。招牌「漢方麻辣湯」遵循古法熬製，嚴選頂級大紅袍花椒與多種獨門漢方藥材，長時間慢火熬煮，湯色紅潤、香麻醇厚，入口層次分明、餘韻悠長，並可無限續加鴨血與豆腐，深受饕客喜愛。此外，現場最具儀式感的招牌料理「火焰炙燒豬」更成為視覺與味覺焦點。嚴選台灣本島豚五花，肥瘦比例恰到好處，由服務人員以58度高粱酒進行桌邊炙燒，高溫瞬間引燃酒香，鎖住肉質鮮甜，打造結合視覺、嗅覺與味覺的感官饗宴，為聚餐場合增添話題亮點。

