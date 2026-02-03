「挑戰摸日本空姐手手」噁男部落客PO影片被轟爆 三修文案惹怒網：還蹭自己的炎上...

旅遊粉專「玩走日本」版主上傳搭機影片，因文字說明引發爭議，相關內容在社群平台掀起熱議。（翻攝自臉書玩走日本、instagram/kkdkkn）

旅遊臉書粉專「玩走日本」、部落客版主kkdkkn前天（1日）在臉書上傳一段搭機影片，畫面中空服員協助乘客取出桌板，卻因搭配的文字說明被指涉及不當暗示，引發網友大量批評。事件在社群平台迅速延燒，相關貼文也成為討論焦點。

玩走日本kkdkkn發生什麼事？

該段影片中，可見空服員彎身替kkdkkn協助取出座位前方的桌板，而kkdkkn在過程中多次伸手，畫面看似想幫忙，卻與空服員的手部距離相當接近，然而都被空姐巧妙避開。雖影片本身未出現明顯肢體接觸，但事後搭配的文字內容卻引發爭議。

「挑戰摸到日本空姐的手」文案惹議？

「挑戰摸到日本空姐的手手，遇到對方是老江湖…防禦+1000，比土耳其冰淇淋拿甜筒 還困難…」kkdkkn在貼文中以戲謔語氣描述該段互動，「挑戰摸空姐的手」等說法，引來大量網友反彈。不少人認為，將空服員的工作行為作為玩笑素材並不妥當，質疑內容帶有性暗示，已超出一般娛樂範圍。

網友如何怒轟？

貼文曝光後，留言區迅速湧入批評聲音，部分網友直言文案令人不適：「看影片還好 但配這個文案 滿噁的🤢」「好不尊重人」「空姐就已經在閃了他手還伸過去…這很母湯😡而且他還po文…」「大家來寫信告訴全日空」「性騷擾還昭告天下真的很瘋」「……好討厭某些人總把性騷擾當幽默 噁不噁心」「超噁== 神經病國小男生是不是 整天要去偷摸女生的手」

面對質疑，kkdkkn在留言互動中以玩笑方式回應，「發文前臨機一改 直接爆流量😓引起騷動 我道歉您各位！🙇🏻‍♂️請各位切莫學習！！」然而此回應進一步引發部分網友不滿，認為態度輕忽爭議本質。

輿論延燒後緊急調整？

隨著討論熱度升高，kkdkkn隨後將貼文留言功能設為限制，並同步修改原本具爭議的文字說明，改成：「開桌板被夾到很痛！想幫空姐開 但差點碰到手 幸好有趕快縮回來！」，淡化原先的挑戰意味，並表示相關文字為臨時更動。

然而網友不買單，延燒到Threads上遭許多人撻伐：「改文然後限制留言🚫，沒有要道歉的意思」「什麼幫空姐，越改越噁心。」「還敢要別人賞星星，真不要臉 造成別人困擾？誰？我看只有造成他本人困擾吧 就是死不好好道歉，還修改文案加硬凹🤮」「他的解釋 他的確成功了 不過是黑的那種」「他從頭到尾只介意流量耶」；也有網友發現，他事發後還轉發自己過往的貼文，「他開始在蹭自己的炎上了⋯⋯」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

