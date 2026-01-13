挑戰撒嬌舞! 民視大家長一起放送愛心 白冰冰:70歲也能跳

生活中心／綜合報導

韓國男團TWS近日發行的歌曲，帶動一股撒嬌舞挑戰，跟著音樂節奏，肩抖、咬手指等可愛動作，吸引許多人關注，民視錄製除夕過年特別節目，也跟上風潮，由主持人白冰冰率領藝人大跳撒嬌舞，八點檔演員全豁出去，就連富邦啦啦隊員李晧禎，也來秀一波。

扭扭肩膀，甜甜一笑，富邦啦啦隊員李晧禎，到民視錄製除夕特別節目，現場來一段撒嬌舞，八點檔女神王晴、蘇晏霈也豁出去。

八點檔女神王晴、蘇晏霈跳撒嬌舞，態度眼神超到位。（圖／民視新聞）眼神態度拿出來，這畫面真的太香了，不少藝人都想挑戰，這首歌來自韓國男團TWS，去年在高雄舉辦的韓國頒獎典禮上，演員李惠利一跳，再度掀起撒嬌舞熱潮。

洗腦旋律搭配賣萌動作，誰能招架得住，抖抖肩膀、裝個可愛，再咬個手指，就連蔡依林也來了。

蔡依林帥氣地跳撒嬌舞。（圖／截自蔡依林ＹＴ）不只JOLIN，男神許光漢也OK喔，表情酷酷的跟TWS夢幻聯動，主持人冰冰姐馬上就學會，還邀請民視董事長王明玉以及總經理廖季方，一起來跳。

民視董事長王明玉（中）以及總經理廖季方（左）與主持人白冰冰一起跳撒嬌舞同樂。（圖／民視新聞）民視大家長現學現賣，還加碼放送臉頰愛心，俗話說愛笑的人運氣不會太差，今年跳撒嬌舞，好運肯定馬上來，你還不會跳嗎，交給冰冰姐再塞乃一次。

主持人白冰冰挑戰撒嬌舞，開心說她70歲也學會囉！（圖／民視新聞）主持人 白冰冰 說：「有看過七十歲的人在撒嬌嗎？現在這麼流行的撒嬌舞，我們也都會囉！要看好的節目，當然就鎖定我們最精彩的，民視第一發發發！」

