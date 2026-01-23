挑戰攀登101！外媒曝酬勞「上千萬」 霍諾德：沒錢也會爬

霍諾德將挑戰攀登101大樓，大樓晚上點燈為他加油。翻攝臉書



知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將在明天（1/24）攀登台北101大樓，全球關注他如何在沒有繩索和安全裝備下完成挑戰。《紐約時報》報導，這次攀爬101的酬勞高達6位數美金中段（估計約台幣1000萬）。不過霍諾德表示，就算沒有酬勞、沒有轉播，只要大樓許可，他也會去爬。

現年40歲的霍諾德在2017年完成徒手攀登酋長岩的壯舉，2018年紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）記錄了整個驚險過程，這部200萬美元成本的影片，票房高達3000萬美元，還拿下多倫多國際影展全美民選最佳紀錄片、奧斯卡最佳紀錄片。

廣告 廣告

霍諾德明天將攀登台北101大樓，他透露，台北101高度驚人，景色更是瘋狂，他有很強的挑戰動機，不靠繩索、沒有裝備，將再度挑戰人類極限。《紐時》引述知情人士報導，霍諾德攀登的酬勞達到6位數美金，然而對他而言，金錢並非首要考量。

霍諾德直白地說，就算沒有電視轉播，只要大樓允許，為了這次體驗他願意免費去爬。

更多太報報導

影／光看就腳軟！《太報》直擊霍諾德試爬101 驚險畫面曝光

攀台北101不綁繩、沒安全網 霍諾德單挑死神！全球關注10大Q&A速懂

極限攀登101周六登場 賈永婕揪霍諾德拜「綠色乖乖」呼籲這2件事