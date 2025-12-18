挑戰明年台灣營收200億元 王品陳正輝談大陸市場有「這趨勢」

王品集團舉辦尾牙，席開近千桌。（王品提供）

歲末年終，南港展覽館今年底第一場大型企業尾牙由王品集團拔得頭籌，今（18）日席開970桌、萬人同歡，王品董事長陳正輝表示，王品連續三年賺1.5個資本額，希望明年台灣的營收要挑戰200億元，集團總店數突破500家。

陳正輝表示，中國大陸市場今年整體餐飲景氣疲弱，消費力道較過去高峰下降約三成，中高價位品牌、連鎖集團都面臨結構性壓力，關鍵在於「成本要能降、售價要能往下」，當地市場已形成「百元（人民幣）剛需」，200元以上就屬競爭激烈區，海底撈客單也跌到約110 元

廣告 廣告

所以王品從2024年起重整成本結構、菜單設計與定價策略，讓大陸事業體自去年第2季後獲利轉正並持續上升，已連續六季營利，市場最壞的情況已經過去，因此集團有信心在2026年加速展店，王品與西堤將是明年展店的主力品牌，新品牌也在規劃中。

先前任命女婿韓帥為新任中國營運長，陳正輝表示要給年輕人一點時間，目前狀況良好，決策推進速度也更快，明年中國大陸將成為集團成長動能之一，要重返百店水準。

至於台灣市場部分，王品維持「汰弱留強」策略，品牌若連續三個月虧損即列入觀察名單，半年不改善便停止展店甚至退場，把資源集中於最具市場潛力的品類，明年展店將以石二鍋、聚、肉次方三大品牌為主，也有計畫推出新品牌，預期明年淨增加超過30家店，約400家店。

至於美國市場，他表示目前不會放在集團的優先順序，因為單店的投資成本高、城市分散造成管理成本重。

王品創立32年，2025年累計前三季合併營收173.2億，稅後淨利9.95億元，EPS為12.01元。

更多鏡週刊報導

長榮聖誕飛行耀驚喜 全球精選航線限時73折、驚喜價3,123元起

AI帶旺用電需求！士林電機2028年訂單已滿 明年不排除漲價反映成本

中華車ET35獲新竹物流採用 展望明年市況得等最大變數落定