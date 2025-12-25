挑戰最強王美惠 張啓楷給藍白合大限：盼「這天」前完成整合

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

民眾黨昨（24）日召開記者會，正式徵召立法院黨團副總召張啓楷競選嘉義市長。針對未來與國民黨的整合規劃，張啓楷今（25）日表示，藍白一定會透過機制，推出一組最強而且可以贏得勝選的人，希望在明（2026）年1月15日之前完成。





張啓楷認為，民眾黨昨日已徵召他競選嘉義市長，這就是藍白整合向前跨出第一步，包含該黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文與重要的輔選幹部皆已表達，藍白在嘉義市只會推一組人，而且是最強、可勝選的人，雙方已展露出最高的善意及誠意，也會透過工作小組協調後面的程序。

民眾黨主席黃國昌（左）為張啓楷（右）授旗。（資料照／民眾黨提供）

他指出，民眾黨提出嘉義市長參選人後，有意代表國民黨參選者就會進行內部協調，或執行必要的民調，推出一位參選人；如果藍營協調後沒有人選，就由他代表民眾黨、國民黨參選市長。

張啓楷說明藍白未來在嘉義市長的整合規劃。（圖／張啓楷辦公室提供）

反之，張啓楷說，若國民黨有一位有意願者，屆時會透過協調機制，或進行必要民調，推出一組最強而且可以贏得勝選的人。

張啓楷不諱言，他們現在是跟時間賽跑，因為民進黨已提名立委王美惠參選，民眾黨初步期待是在農曆年、明年1月15日前完整整合，共推一組最強的人。

民進黨嘉義市長參選人王美惠。（資料照／民進黨提供）

他強調，「以嘉義市這個民主聖地，國民黨、民眾黨只要能好好整合完成，我們是有機會可以贏得下一屆的嘉義市長」。





