挑戰最長紀錄！國安基金護盤206天已騎虎難下

國安基金第9次進場護盤至今已超過260天，創下次長時間紀錄，預計1月12日召開的今年第4季例行委員會議，退場議題預期將成為討論焦點。一位不具名專家指出，國安基金早應退場，但目前國際政經情勢不明，造成騎虎難下的尷尬處境，長時間護盤恐導致投資人喪失風險意識。

國安基金第9次進場至今，護盤天數超過260天。（圖／資料照）

今年4月2日，美國總統川普（Donald Trump）宣布對台灣實施32%對等關稅，對台股造成巨大衝擊。4月7日台股單日重挫2065點，創下史上最大跌點紀錄。國安基金委員會於4月8日召開會議，決議次日進場護盤，這是該基金第9次出手。

目前國安基金最長護盤紀錄為第8次的275天，當時因俄烏戰爭推升通膨、美國快速升息導致台股崩跌而進場。本次護盤主因為台美關稅問題，雖然談判進度表面上「已近尾聲、已有共識」，但至今只聞樓梯響，年底前難有確切結果。若國安基金決議繼續護盤，有機會挑戰最長紀錄。

國安基金護盤260天已是次高紀錄。（圖／資料照）

根據《中國時報》報導，該位不具名專家表示，國安基金退場時機可從兩個角度觀察。首先，若以《國安基金設置管理條例》角度來看，現在台股已站上28000點新高位置，整體環境已經轉好，早應退場。但從第二個角度看，國安基金進場的疑慮因素仍在，台美關稅尚未確定，會有委員擔心若關稅談判結果不如預期，仍需國安基金留在場上隨時支援。

國安基金已連續4次護盤時間超過200天。第6次因大陸經濟動盪、人民幣貶值及國際貨幣競貶因素進場，護盤232天；第7次因新冠肺炎疫情衝擊投資信心，護盤207天；第8次護盤275天；第9次也已突破260天，長時間護盤已成常態。

該名專家進一步指出，長時間護盤容易導致投資人喪失風險意識，造成真正大的風險、台股巨幅變動時投資人恐慌加劇，護盤效果也容易鈍化，建議國安基金應在適當時機退場。

