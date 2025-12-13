挑戰東卯山抄捷徑 69歲女山友慘摔骨折

〔記者張軒哲／台中報導〕谷關七雄再傳山難！一行4人2男2女登山隊前(11)日攀爬東卯山，下山時因抄捷徑迷途，受困峭壁上，進退失據。其中69歲女山友滑落30米邊坡，同行友人報案求援，在峭壁上等待救援。消防局獲報前往救援，女子腳踝骨折，警消至天黑才順利將女子救援下山，結束一場深山驚魂記。

台中市消防局今日表示，11日13時44分接到民眾報案指稱，在和平區東卯山登山步道4.7公里附近抄捷徑時走至峭壁處，一名女山友滑落邊坡需要協助。勤指中心派遣轄區和平分隊，出動各式消防車3輛、消防人員7名，現場由小隊長黃來昇率隊前往救援。16時26分搜救人員接觸到女山友滑落邊坡在步道上，右腳腳踝疑似骨折無法行走，搜救人員背負及獨輪車運送下山，於20時12分抵達登山口，由救護車送至東勢農民醫院救治。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

不甘母被騙130萬 台中女趴車阻擋遭輾重傷 車手殺人未遂起訴

獨家》任職15年！昨還在開會今晨突退群組 台南市消防局長李明峯傳閃辭

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

轉彎車打方向燈仍吃罰單 竟是停等紅燈時關掉

