挑戰柯建銘競逐黨團總召 蔡其昌揭參選契機：賴清德曾鼓勵多幫忙

民進黨立委蔡其昌（左）宣布投入黨團總召改選，表態挑戰現任總召柯建銘（右）。（圖／黃摯恩後製／周志龍、黃耀徵攝）

民進黨立委蔡其昌宣布投入黨團幹部改選，角逐總召一職。他今（30）日談及參選動機時表示，總統賴清德曾在一次偶然的機會向他提到，希望他在立法院能多幫忙；蔡其昌也強調，民主政治與政黨運作要持續前進，就必須有人在不同階段承擔責任，這是必然的過程。

立法院下會期將於2月24日開議，民進黨立法院黨團也將啟動幹部改選，其中最受矚目的職位莫過於「黨團總召」。過去多個會期，總召一職皆由柯建銘同額競選、無人挑戰，因此被外界稱為「萬年總召」。不過，在去年大罷免行動失利後，黨內檢討聲浪四起，部分矛頭指向柯建銘，也傳出盼由中生代承擔總召職務的聲音。蔡其昌日前正式表態參選，並已繳交意願表，使黨團總召之爭、所謂「柯蔡之爭」態勢逐步成形。

廣告 廣告

蔡其昌指出，黨團每年都會發放是否有意擔任幹部的意願調查表，他已於昨日完成繳交。若有多位成員表達意願，程序上將先進行協調，目前仍有一段時間，外界不必過度解讀或急於定調。

談及參選心境，他也分享，其實他想了很久，有很多個人因素及身為民進黨政治工作者該承擔的事，中間有很多拉扯，但這是一個使命，所以毅然決然選擇承擔。他也透露，黨內很多前輩都有給他鼓勵與期許，希望他能多一點承擔，總統在一次偶然的機會也向他表示，希望他在立法院能多多幫忙。

對於外界關注總召改選是否演變為黨內派系對決，甚至被解讀為「賴系」與「非賴系」之爭，蔡其昌直言並不存在這樣的問題。他強調，自己與柯建銘私交不錯，過去也曾擔任柯的幹事長，彼此合作順暢，並多次公開肯定柯建銘是黨內不可多得的人才，長年奉獻國會，大家都有目共睹。

蔡其昌強調，民主政治跟政黨政治要走下去，每階段都必須有人出來承擔，這是必然的過程，幹部改選結束後，大家仍是黨內同志，會在黨團中持續合作，因此不存在所謂派系對立的問題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺

老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補