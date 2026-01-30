挑戰柯建銘總召地位？ 蔡其昌還原經過「總統希望我多幫忙」



民進黨立法院黨團近日啟動總召改選，立委蔡其昌登記參選對決現任總召柯建銘，引發關注。對於外界認為這是「賴系與非賴系」對決，蔡其昌今天（30日）直言：「沒這個問題啦！」不過他也透露，黨內同志希望他「多一點承擔」，而總統賴清德也曾在偶然機會表達，希望他能在立法院多幫忙。

身兼中職會長 與黨團工作不致產生衝突





蔡其昌表示，黨團每年都會發放意願調查表，自己只是依照既有程序完成登記，並非外界所稱的「勸進」。他指出，過程中獲得不少黨內前輩鼓勵，也有同志希望他「多一點承擔」，他提到，總統賴清德也曾在偶然機會表達，希望他能在立法院多幫忙，讓他再三反覆思考後決定參選，「想一想，還是覺得這是使命、必然的承擔，就毅然決然接受」。

針對外界關心他同時身兼中職會長，是否因經典賽等事務分身乏術，蔡其昌回應，聯盟會長並非全職職務，平時無須到聯盟上班，僅在重大事項與重要會議時出席主持；國家隊運作也有完整制度與團隊支援，與黨團工作不致產生嚴重衝突。





談及總召改選後的黨團運作，蔡其昌指出，總召、幹事長與書記長在黨團中各有角色，實際分工會隨不同組合調整，但不至於出現重大衝突。他也強調，登記完成後依程序進行協調是必然過程，再次否認派系對立，並表示與柯建銘私下互動良好，過去在黨團配合順暢。

否認賴系與非賴系對決





蔡其昌也肯定柯建銘長期投入立法院與民進黨的付出，形容對方是黨內不可多得的人才與尊敬的前輩，並強調無論選舉結果如何，選後仍是黨內同志，會在黨團中持續合作，這只是不同階段的內部責任分工。





至於立委王世堅認為總召應加強與在野黨協調溝通的看法，蔡其昌回應，民進黨向來是多元政黨，大鳴大放是傳統，每位委員都有不同主張，最終仍須透過黨團會議凝聚共識。他強調，多溝通、多一點善意與理解，是民主政治的精髓，「不管誰當總召，都是必要的作為」。（責任編輯：卓琦）

