挑戰柯建銘總召大位！ 蔡其昌：黨內盼我多承擔

民進黨立委蔡其昌昨(29)日宣布，將參選黨團新會期總召，挑戰擔任總召長達25年的柯建銘。外傳是總統兼黨主席的賴清德私下勸進，希望他在立法院要多多幫忙，根據了解兩人對話時間就是1月10日，蔡其昌邀請總統一起觀看棒球紀錄片，走到影廳的過程中總統提及要蔡其昌幫忙立法院重任。而過去擔任過兩屆立法院副院長的蔡其昌，就曾在朝野協商中展現跨黨派的協調功力，就連同黨跨派系立委王世堅都看好他。

桌椅整齊排列位在日本東京，超寬敞會議室畫面曝光，身兼中華職棒會長的立委蔡其昌宣布，迎接3月登場的世界棒球經典賽，將發起東京「台灣之夜」直播應援活動，投入職棒之餘他也盼在立法院有更多「責任」，黨團總召柯建銘迎面碰上，兩人隨即相互摟腰過程中還不斷咬耳朵，只見周圍綠委們視線通通聚焦他們身上，全因蔡其昌29日宣布將角逐「總召寶座」，正式挑戰擔任總召超過25年的柯建銘。

立委(民)蔡其昌說：「總統也有一次很偶然的機會，他也跟我表示說，希望我在立法院要多多幫忙。」據了解蔡其昌口中的「偶然機會」，就是1月10日邀請總統賴清德，觀賞棒球紀錄片時兩人在前往電影廳路上，賴清德親口要蔡其昌幫忙立法院重任，最後蔡其昌深思之後。

回顧過去，跟在時任立法院長蘇嘉全身旁，「新潮流」中生代立委蔡其昌，2016年在參選副院長時，獲得跨派系青壯派立委連署支持，被視為他在黨內具有跨組織協調能力的證明。

2020年與游錫堃搭配連任副院長後，便時常跟院長分工與各黨團進行協商。立法院副院長蔡其昌(2021.10.5)說：「報告院會，現在繼續開會。」2021年時任行政院長蘇貞昌，施政總質詢5度遭國民黨團杯葛，議事停擺在游錫堃與蔡其昌主持下，與4個黨團重新協商在僵局中讓議程走完。

立委(民)王世堅說：「蔡其昌的個性他是講理的。」王世堅也給予跨派系的肯定，民進黨團總召大戰，蔡其昌能否成功挑戰柯建銘，2月24日正式投票前將先進行內部協調，就盼能確定由誰出任總召。

