挑戰柯建銘總召寶座！蔡其昌駁斥「總統勸進」說：是希望在立法院多幫忙

民進黨近期展開黨團幹部改選登記，現任總召柯建銘登記續選，立委蔡其昌也登記參選總召，挑戰柯建銘。蔡其昌今（30）日受訪表示，黨內很多前輩鼓勵、黨內同事也希望他多一點承擔，連總統都希望他在立法院多幫忙。他也指出，自己跟柯建銘的感情不錯，而每個階段都要有人出來承擔，這是必然的過程。

蔡其昌上午受訪時表示，黨團每一年都會發意願調查表，昨天也送出了。至於是否為總統勸進？他則表示，黨內很多前輩也很多鼓勵與期許，黨內同事也希望他有多一點承擔，總統有次也向他表示，希望他在立法院多多幫忙。

蔡其昌也表示，自己跟柯建銘的感情不錯，過去他當總召，自己擔任幹事長時也配合的不錯。而柯建銘的奉獻大家都看得到。他也表示，每個階段都要有人出來承擔，這是必然的過程，選完後還是黨內同志、還是在黨團一起運作，這是內部的程序跟工作在不同階段的分配。蔡其昌也指出，參選總召一事想了很久，當中也有許多個人因素和拉扯，想一想後還是覺得這是使命與必然的承擔，因此就毅然決然的接受。

至於競選與擔任總召會否影響經典賽？蔡其昌則回應「不會」，自己當了五年會長，會長沒薪水也不用上班，旨在重大事務的出席、主持會議與決策權，而國家隊運作有一套完整制度，也有許多優秀幹部協助，「基本上不會說產生『很嚴重的衝突啦』」。

