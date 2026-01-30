挑戰柯建銘！王世堅力挺蔡其昌選總召：盼柯「退在最高點」

立委王世堅受訪。廖瑞祥攝



立法院民進黨團即將啟動黨團總召登記改選，曾任立法院副院長的新潮流系立委蔡其昌已登記參選，挑戰現任總召柯建銘，引發外界關注。民進黨立委王世堅今（1/30）日在立法院受訪，直言「我舉雙手支持蔡其昌」，他認為蔡若參選「一定選得上，會贏過柯建銘」。

王世堅強調「不是說柯不好」，柯建銘為民進黨付出、貢獻長達30年，黨內上下都心懷感謝，但正因如此，若能在此時交棒、退在最高點，反而會獲得更多尊敬；面對新的政治局勢，黨團運作方式也必須與時俱進，不能永遠停留在對抗思維。

王世堅認為，蔡其昌相對年輕，思維新穎、反應快速，對於政策討論與朝野互動的看法，與現行做法可能有所不同。他認為，未來在蔡其昌領導下，民進黨團不會動輒與在野黨正面對槓，而是更重視理性溝通與磨合空間。

對於外界關注蔡其昌參選是否為總統賴清德授意？王世堅說他不知道是否為總統「授權」，蔡其昌具備豐富的立法院歷練，過去在不同團體的領導經驗也相當成功，是擔任黨團總召「非常好的人選」。他形容，若蔡其昌出任總召，對國家而言可說是「深慶得人」。

至於此次總召改選解讀為「賴系、非賴系」之爭，王世堅也直言不以派系角度看待，至少他是堅系，民進黨確實存在派系，但執政黨的決策攸關國家發展，不應以派系作為主要考量，每個黨和派系都有好人才。

至於若未來由蔡其昌出任總召，朝野是否仍將持續激烈對立，王世堅則認為情勢可望轉趨和諧，蔡其昌個性講理、不會每件事都要朝野對槓，遇到分歧時也願意花時間溝通，相信在其帶領下，黨團與在野黨之間的磨合方式將有所調整，不會動不動檯面對立。

