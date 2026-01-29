挑戰柯建銘！蔡其昌登記選總召：不是出於競逐 是回應信任與期待

立委蔡其昌受訪。廖瑞祥攝



民進黨立法院黨團1/23啟動新會期黨團三長改選意願登記程序，現任總召柯建銘已登記拚續任，而外傳層峰屬意新潮流立委蔡其昌接棒總召。蔡其昌今（1/29）下午以臉書證實自己已登記，他表示，「這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。」

民進黨團23日已將黨團三長意願登記表發送至各辦公室，登記時間自23日至29日截止。由於柯建銘本屆不分區立委任期屆滿後，依黨內規定將無法連任，黨團的接班佈局也成為各界關注焦點。部分人士認為，面對當前國會局勢，柯建銘豐富的議事經驗與跨黨派協商能力，是穩定黨團運作不可或缺的力量。另一派意見則主張考量黨團的長遠發展，現階段應積極尋找並培養接班人，為「後柯建銘時代」預作準備。

蔡其昌今天發臉書宣布自己已登記黨團總召。

蔡其昌臉書全文如下：

這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望我能在這個階段，多分擔一些責任。

對每一份信任與期待，我都放在心上，也心懷感謝。

我並不是一個習慣談論位置或角色的人。對我來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，我其實思考了很久的時間。

民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是我們重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。

無論結果如何，我都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對我來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。

最後，我也想藉這機會表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但我始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，我期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

