挑戰極端冷度！首波寒流週三襲台 專家示警凍到月中
（記者許皓庭／綜合報導）2026年首波寒流可能即將報到！今（5）日下半天起，另一波強烈大陸冷氣團再度強襲全台。氣象專家林得恩示警，受輻射冷卻加持，平地低溫恐下探5度，預估週三、週五及週六清晨具備達標寒流的潛力。中央氣象署同步發布強風特報，並提醒北部、東半部晚間起轉趨濕冷。這波低溫趨勢預估將一路持續至1月中旬，提醒民眾嚴防寒害。
根據「林老師氣象站」專家林得恩分析，這波強冷空氣展現四項關鍵特徵。首先是「濕冷轉乾冷」，今日白天北、東部及恆春半島有短暫雨，週二起水氣消退，需慎防輻射冷卻帶來的顯著低溫；其次是強度具備挑戰「寒流」實力，依據最新數值模式，週三及週五、週六清晨皆有機會達標；其三為低溫時效長，預計凍感將延續至1月中旬；最後則是高山降雪機率增加，北部、宜蘭2000公尺及中部3000公尺以上山區有機會見雪。
中央氣象署則觀測指出，今日清晨受輻射冷卻影響，新竹關西已出現6.5度低溫。隨下半天強烈冷氣團南下，氣象署已針對新北至台南、東半部及離島等12縣市發布「陸上強風特報」，提醒沿海將有8級以上強陣風。預報顯示，週三至週四受強冷氣團與輻射冷卻影響最劇，中部以北及宜花低溫僅10至12度，感受極為寒冷；週五、週六雖然白天回溫，但清晨依舊嚴寒，中南部需留意顯著日夜溫差。
面對長期的低溫挑戰，氣象署與專家共同呼籲，民眾應留意瓦斯熱水器室內通風，並關心長輩及心血管疾病患者的健康狀況。環境部分週三起將逐漸轉乾，僅剩東半部有零星降雨。而在下週一（12日）前後，預期還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。整體而言，未來兩週氣溫將顯著低於平均值，農漁養殖業者應預作防寒應變，海邊活動者則需防範強風大浪確保安全。
