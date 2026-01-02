挑戰死神？工人「無護具」跨年夜走「10樓高吊臂」空中飄搖 腿軟畫面曝

記者羅欣怡／桃園報導

挑戰死神？有桃園民眾在跨年夜發現，住家附近的一處工地，有工人在沒有護具下，攀走在懸在半空中的吊臂上，光看就覺得腿軟。不過，由於現場並未有任何防護措施，桃園市勞動處表示已違反職業安全衛生法相關規定，依法可處新臺幣3萬至30萬元罰鍰。

《社會事新聞影音》PO出一段15秒影片，有民眾在桃園市桃園區大興西路三段直擊正在興建的大樓工程，一名頭戴安全帽的工人，小心翼翼的走在約10層樓高的吊臂上，確認手抓穩了才敢再向前邁進一步，在半空中沒有任何護具，踏出的每一步都像在挑戰死神，看得附近住戶心驚膽顫。

桃園市一處工地，工人無護具走在吊臂上。（圖／翻攝自《社會事新聞影音》）

對此，勞動檢查處營造業科科長魏光甫表示，去年12月31日接獲桃園區某處工地，有工人未有防護設備在塔吊吊臂上行走，立即派員前往實施勞動檢查。

魏光甫指出，依職業安全衛生設施規則第281條規定：「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。」，違反職業安全衛生法相關規定，依法可處新臺幣3萬至30萬元罰鍰，並要求立即改善，以維護勞工職場安全。

