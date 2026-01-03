挑戰民主社會底線！沈伯洋私人住家、工作地點衛星照遭曝光 警政署說話了

沈伯洋私人住家、工作地點衛星照遭曝光。（鏡報李智為）

中國對台認知作戰又更新！中國官媒色彩濃厚的臉書粉絲專頁「兩岸頭條」「今日海峽」等竟發出貼文，詳細公布了民進黨立委沈伯洋私人住所與工作地點。對此，警政署說，為確保沈伯洋依法行使職權及其個人人身安全，已責成相關警察機關，全面強化沈委員相關安全維護作為。

中國對台認知作戰又更新！ 沈伯洋私人住所等地點被轉發

從「兩岸頭條」「今日海峽」的臉書貼文中有附上衛星空照圖與街道圖，還詳細標記沈柏洋的私人住所與工作地點。從文中可以看到，相關的內容是轉發「@孤煙暮蟬」的微博貼文。

有國際法學者分析，中國此舉已經嚴重違反《世界人權宣言》《公民與政治權利國際公約》中關於「私生活、家庭、住宅不得任意干涉」的規範。學者認為，若是國家利用其宣傳機器，並對民主國家的民選立委進行這樣的「肉搜」式操作，就已經構成了數位時代的「跨國鎮壓」（Transnational Repression），也就是威權政府將控制的手段伸到境外，企圖讓異議者噤聲。

關於這樣的手法，法界及資安界均提醒民眾，別閱讀也別散布他人的非公開隱私資訊，這樣的舉動不僅恐觸犯台灣《個人資料保護法》第41條的非公務機關違法利用個資罪，還可能涉及《刑法》恐嚇危害安全罪。法界人士指出，這場由中國官媒發起的隱私戰，不僅是對沈柏洋個人的攻擊，也是對台灣民主防衛機制的測試。

「兩岸頭條」「今日海峽」為中國操作對台認知戰主要基地！

據了解，「今日海峽」隸屬於福建省廣播影視集團（福建東南衛視），主要是聚焦於兩岸資訊，也是中國操作對台認知戰的主要基地。據了解，「福建網絡」由2大集團組成：「福建日報報業集團」及「福建廣播影視集團」，其中「福建廣播影視集團」的部份，是對接電視、廣播和影音平台，而社群媒體等則由上述2集團一起開發。

另外，「中華微視」「兩岸頭條」等臉書粉專也是隸屬於中國的公司，資安工作站先前研究發現，這些臉書專頁會投放內容爭議且參雜不實訊息，企圖帶動台灣社會輿論風向影響民眾認知。

在2022年，由蔡姓男子經營的中華微視涉嫌透過臉書對台進行認知作戰，並且還接受了中國解放軍退伍人員擔任董事長的中國微視提供的資金，因此被移送偵辦。

警政署：全面強化沈伯洋相關安全維護作為

對於沈伯洋一事，警政署說，為確保沈伯洋依法行使職權及其個人人身安全，警政署已責成相關警察機關，全面強化沈伯洋相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

警政署呼籲全體國人，切勿成為敵對勢力之「在地協力者」。任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈委員人身安全、住居處所及社會秩序之行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署也提醒社會大眾安心生活、保持警覺，不必恐慌，警察機關會站在第一線，守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行，並強調維護立法委員人身安全與民主制度穩定，有賴全體國人共同守護，警方將持續秉持依法行政、專業執法原則，確保社會安定與國人安全。

