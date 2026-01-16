挑戰波音、空巴！陸自研C919客機國際認證獲重大進展

大陸自主研製的大型客機C919國際適航認證取得突破。歐洲航空安全局（EASA）15日證實，已在上海完成對C919的驗證飛行。據知情人士透露，EASA認為該機型整體「性能良好且安全可靠」，僅需針對部分軟體細節微調。這項積極評價不僅為中國商飛（COMAC）進軍全球市場注入強心針，也象徵西方國家對大陸民航技術認可度顯著提升，是C919挑戰波音與空巴地位的關鍵一步。

根據《路透社》與《觀察者網》引述《南華早報》報導，此次試飛是EASA四階段認證體系中的第三階段，也是風險最高、最具技術含量的合規性驗證。兩名歐洲試飛員在上海浦東機場起飛，重點測試了飛機在極端工況下的操控表現、失速風險及複雜氣象環境下的穩定性。

EASA是歐盟負責民用航空安全與環境保護的核心監管機構，與FAA（美國聯邦航空管理局）並列為世界兩大航空安全認證機構，其認證在全球範圍內具有高度互認性。獲得EASA認證意味著飛機不僅可以在歐洲市場運營，還能獲得大多數國家和航空公司的認可，被視為進入國際航空市場的「金鑰匙」。

消息人士進一步披露，除了EASA的官方人員，多名在陸工作的資深外籍飛行員也受邀參與了C919模擬器及實機的機組資源管理（CRM）評估。評估結果顯示，雖然在人機交互介面上發現了少許軟體問題，但僅需小幅修正即可解決，並未發現任何硬體缺陷或結構性漏洞。航空物流分析師指出，邀請外籍精英機長參與認證，不僅能吸納專業意見，更能深化與EASA的技術溝通，確保C919的駕駛艙設計符合國際最高標準。

儘管C919尚未主動向美國聯邦航空管理局（FAA）申請證書，但大陸顯然將EASA視為首要目標。數據顯示，截至2025年底，C919已累計運送旅客突破400萬人次，且在去年最後兩個月的交付節奏顯著提速。雖然EASA執行董事吉耶梅（Florian Guillermet）此前預估完整認證流程可能仍需三至六年，但他對C919最終取得成功持樂觀態度。面對這名新興競爭者，波音與空巴的高層也紛紛表態，承認C919已是「現實存在的對手」，並歡迎健康的市場競爭推動產業創新。

