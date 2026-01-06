挑戰特斯拉FSD！輝達攜手賓士導入DRIVE AV駕駛輔助軟體 自駕車最快2027年上路

晶片巨頭輝達（Nvidia）宣布，計劃最早於2027年與合作夥伴共同測試自動駕駛計程車（robotaxi）服務，而執行長黃仁輝更在CES展宣佈NVIDIA DRIVE AV 駕駛輔助軟體，將首度搭載於全新賓士（Mercedes-Benz）CLA 車型中，計畫於2026年底前率先在美國市場推出。

CNBC報導，輝達官員上個月在舊金山舉行的自動駕駛演示會上表示，這項服務將與合作夥伴共同提供，並使用具備「L4級」自動駕駛能力的汽車，這意味著這些汽車能夠在預先設定的區域內無需人為干預即可行駛，拒絕透露服務營運地點和合作夥伴是誰。

輝達汽車業務副總裁吳新洲在活動上表示，我們可能會從有限的供應開始，但會與合作夥伴一起努力站穩腳跟。自2015年以來，輝達一直以Drive品牌提供汽車晶片和其他技術，但這仍只占公司業務的一小部分。在截至10月份的季度中，汽車和機器人晶片的銷售額僅為5.92億美元，約佔輝達總收入的1%。輝達於10月宣布與Uber就無人駕駛計程車計畫展開合作。

輝達在12月表示，它已經開發出可以為自動駕駛汽車提供動力的軟體，並且將於2026年底發布的賓士車型將能夠使用輝達的技術在舊金山等城市中導航。自動駕駛汽車仍然是輝達在人工智慧基礎設施之外的主要成長領域之一。黃仁勳曾表示，機器人技術（包括自動駕駛汽車）是繼人工智慧之後公司第2大成長領域。

黃仁勳也在 CES 2026上指出，全新賓士 CLA 作為該品牌首款搭載 MB.OS 平台的車型，整合了 NVIDIA DRIVE AV 軟體、AI 基礎設施以及加速運算能力。該系統為車輛帶來了增強的 L2 等級端到端駕駛輔助能力，其核心優勢在於能從大量的真實與合成駕駛數據中學習，使車輛在處理複雜交通環境時，能展現出接近人類的決策方式。

黃仁勳表示，為了確保駕駛過程的安全性與可靠性，NVIDIA 導入了獨特的「雙棧技術架構（Dual-Stack Architecture）」，該架構的優點包括，具備端到端 AI 驅動棧，以負責核心駕駛決策，透過深度學習不斷進化。還有並行傳統安全棧（NVIDIA Halos），以安全系統構建，提供必要的冗餘機制與失效保護，確保車輛運行始終保持在既定的安全參數範圍內。這種雙重保障機制不僅提升了駕駛者的信心與舒適度，更讓車輛具備了在城市環境中執行端到端導航、主動碰撞規避以及在狹小空間內進行自動停車的能力。

